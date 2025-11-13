حصد الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي والفريق المرتبط 18 سنة، حصدا لقب دوري المرتبط على حساب فريق سبورتنج في الدور النهائي من البطولة، والذي أقيم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.
جاء حصول الأهلي على اللقب بعد فوز فريق السيدات على سبورتنج في ذهاب النهائي بنتيجة 80-73، وفوز فريق المرتبط على فريق مرتبط سبورتنج بنتيجة 65-55، في جولة الذهاب وتكرار فوزه اليوم في جولة الإياب بنتيجة 62-43، ليحسم الأهلي اللقب، بعيدًا عن نتيجة مباراة فريق السيدات في جولة الإياب أمام سبورتنج والتي أصبحت تحصيل حاصل.
الأهلي يحسم لقب دوري المرتبط لسيدات السلة
