الأهلي يحسم لقب دوري المرتبط لسيدات السلة

حصد الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي والفريق المرتبط 18 سنة، حصدا لقب دوري المرتبط على حساب فريق سبورتنج في الدور النهائي ‏من البطولة، والذي أقيم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.‏

جاء حصول الأهلي على اللقب بعد فوز فريق السيدات على سبورتنج في ذهاب النهائي بنتيجة 80-73، وفوز فريق المرتبط على فريق مرتبط سبورتنج ‏بنتيجة 65-55، في جولة الذهاب وتكرار فوزه اليوم في جولة الإياب بنتيجة 62-43، ليحسم الأهلي اللقب، بعيدًا عن نتيجة مباراة فريق ‏السيدات في جولة الإياب أمام سبورتنج والتي أصبحت تحصيل حاصل. ‏