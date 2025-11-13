«أهلي 2009» للناشئات يفوز على رع 11-0 في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009، فوزًا عريضًا على ضيفه رع، بنتيجة 11-0، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية.

وجاءت أهداف الأهلي بتوقيع إسراء الهيش والتي نجحت في تسجيل ثلاثة أهداف، وهدفين لكل من لوجين مدحت وكارما شريف، وهدف لكل من نور وائل وسها غمري وملك سامح ونانسي نعيم.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 15، وجمعها من الفوز على سينزو 6-0، وعلى السكة الحديد 9-0، وعلى المقاولون العرب 5-0، وعلى بيراميدز 4-0، وعلى رع 11-0، مسجلًا 35 هدفًا دون أن تهتز شباكه.

وتُقام بطولة الجمهورية مواليد 2009 في مرحلتها الأولى بنظام دوري من ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة فرق، تتنافس فيما بينها على دورين ذهابًا وإيابًا، على أن يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى المرحلة الثانية والنهائية، والتي تُقام بنظام دورة ثلاثية لتحديد بطل المسابقة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2009 كلًا من إكرامي فرج مديرًا فنيِّا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامًّا، ومصطفى رفعت مدربًا للحراس، وأحمد جمال محللًا للأداء، ورشا السعدني المدير الإداري، وآلاء عماد طبيب الفريق، وتامر عماد مخطط الأحمال.