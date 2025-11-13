قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
واجهوه بسرعة وضروري | منشور مثير من ياسمين عبد العزيز لسبب صادم
هل هو مهندس كيمياء نووية؟.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقـ.ـتل شاب في الإسكندرية
وزير الخارجية السوري: انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات
نتنياهو يحذر: مصير سوريا مرتبط بالسويداء وحماية الدروز
دفاع ناشئي بيراميدز: رئيس النادي زور محررات رسمية ويستحق العقاب
كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور
بعد التعادل الإيجابي.. تحديد موعد مباراة الإياب بين العراق والإمارات في ملحق كأس العالم
مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات
طعنة غادرة .. كيف أنهى شاب حياة زوجته بكفر الشيخ | القصة الكاملة
رياضة

«أهلي 2009» للناشئات يفوز على رع 11-0 في بطولة الجمهورية

فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي
فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

حقق فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009، فوزًا عريضًا على ضيفه رع، بنتيجة 11-0، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية.

وجاءت أهداف الأهلي بتوقيع إسراء الهيش والتي نجحت في تسجيل ثلاثة أهداف، وهدفين لكل من لوجين مدحت وكارما شريف، وهدف لكل من نور وائل وسها غمري وملك سامح ونانسي نعيم.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 15، وجمعها من الفوز على سينزو 6-0، وعلى السكة الحديد 9-0، وعلى المقاولون العرب 5-0، وعلى بيراميدز 4-0، وعلى رع 11-0، مسجلًا 35 هدفًا دون أن تهتز شباكه.

وتُقام بطولة الجمهورية مواليد 2009 في مرحلتها الأولى بنظام دوري من ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة فرق، تتنافس فيما بينها على دورين ذهابًا وإيابًا، على أن يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى المرحلة الثانية والنهائية، والتي تُقام بنظام دورة ثلاثية لتحديد بطل المسابقة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2009 كلًا من إكرامي فرج مديرًا فنيِّا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامًّا، ومصطفى رفعت مدربًا للحراس، وأحمد جمال محللًا للأداء، ورشا السعدني المدير الإداري، وآلاء عماد طبيب الفريق، وتامر عماد مخطط الأحمال.

فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي رع ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة إسراء الهيش بيراميدز

