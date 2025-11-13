عفت نصار: الحكم قال لو محكمتش للأهلى مش هنضم للقائمة الدولية

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن التحكيم ينحاز للأهلى عن تجارب وعلاقات مع الحكام، ولو فيه حكم جرىء يسمحلى أقول بالاسماء وهو يشيل الليلة.

وقال عفت نصار الذى حل ضيفا على الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "التحكيم منحاز للأهلى عن تجارب وعن علاقات مع الحكام، ولو فيه حكم جريء يقولى أطلع قول وهو يشيل الليلة هقول فلان قال كذا وفلان قال كذا معنديش مشكلة".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "والله العظيم واحد قالى والله والله تفتكر أنا لو محكمتش للأهلى ممكن انضم للقائمة الدولية، هم اللى بيديروا كل حاجة جوه الاتحاد والله العظيم".