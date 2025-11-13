القبض على شاب بتهمة استهداف ماسون ماونت لفظيًا في مباراة توتنهام

ألقت شرطة العاصمة البريطانية القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، على خلفية مزاعم استهدافه للاعب وسط مانشستر يونايتد، ماسون ماونت، لفظيًا خلال مباراة فريق توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

شهدت مباراة الدوري الممتاز التي أقيمت يوم السبت 8 نوفمبر خروج أحد أفراد الجمهور بالقوة بعد توجيهه إهانات لفظية مسيئة تجاه ماونت. وأوضح بيان الشرطة أن التعليق المسيء تم سماعه من قِبل أحد أعضاء الطاقم، الذي أبلغ السلطات على الفور.

وتم إلقاء القبض على الشاب المشتبه به للاشتباه في تعمده التسبب في مضايقة أو إثارة قلق أو ضيق. وأُفرج عنه لاحقًا بكفالة ريثما تُجرى التحقيقات الإضافية، دون الكشف عن أي ضحايا محددين خلال التحقيق.

ووفقًا لتقارير الصحف، تلقى ماونت، نجم تشيلسي السابق، ترحيبًا من جماهير مانشستر يونايتد، بعد دخوله كبديل لماتيوس كونيا في الدقيقة 72، في مباراة شهدت هذه الحادثة.

أصدر نادي توتنهام بيانًا رسميًا أدان فيه أي إساءة محتملة من قبل مشجعيه، مؤكدًا اتخاذ أشد الإجراءات الممكنة ضد أي مشجع يثبت استخدامه لغة تمييزية. وأوضح البيان أن النادي كان على علم باعتقال أحد المشجعين بتهمة الإساءة اللفظية المزعومة للاعب الفريق المنافس خلال المباراة.

وأكد البيان أن جميع حاملي التذاكر تلقوا قبل المباراة إرشادات واضحة بشأن الهتافات التمييزية، وخاصة المعادية للمثليين، مضيفًا:"سندعم الآن شرطة العاصمة في تحقيقها، وبمجرد الانتهاء منه، سيُتخذ أشد الإجراءات الممكنة ضد أي مشجع يثبت استخدامه لغة تمييزية، وفقًا لسياسة العقوبات والحظر".

كما أعلن النادي أنه سيتأكد من مشاركة المشجعين المخالفين في برنامج تثقيفي للجماهير، وأنه يعمل بشكل مستمر مع روابط المشجعين لضمان بيئة ترحيبية وشاملة للجميع في أيام المباريات، مع اعتماد نهج لا يتسامح مع جميع أشكال التمييز.

يُذكر أن نادي توتنهام كان قد واجه نفس المشكلة في بداية الموسم الماضي، عندما استهدف بعض مشجعيه فريق مانشستر يونايتد، ولاعبه ماونت، ومدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بهتافات معادية للمثليين، ما أدى إلى فرض غرامة قدرها 75 ألف جنيه إسترليني على النادي بعد تقليص عقوبة أولية بلغت 150 ألف جنيه إسترليني.

كما تعرض ماونت، أثناء تواجده لاعبًا في تشيلسي، لإساءات مماثلة، إضافة إلى اللاعب بن تشيلويل المعار لكريستال بالاس، الذي واجه الاستهداف نفسه الموسم الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صدر أمر حظر لمدة ثلاث سنوات بحق أحد مشجعي مانشستر يونايتد بعد إدلاءه بتعليقات معادية للمثليين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استخدم إهانة قديمة تجاه مشجعي تشيلسي أطلقت عليهم اسم "فتيان الإيجار"، والتي اعتبرتها هيئة الادعاء الملكية جريمة كراهية.