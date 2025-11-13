خالد الغندور: لا يوجد تواصل بين الأهلي ومحمد عبد المنعم منذ أكتوبر الماضي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة النادي الأهلي لم تتواصل مع محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن اللاعب كان قد طلب في ذلك التوقيت مهلة للتفكير في موقفه من العودة إلى صفوف الأهلي، دون أن يعلن قراره النهائي سواء بالموافقة أو الرفض.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن آخر اتصال جرى بين الطرفين كان مطلع أكتوبر، حيث تم خلالها مناقشة إمكانية عودته إلى الفريق خلال الفترة المقبلة، إلا أن اللاعب طلب وقتًا لدراسة الموقف من جميع الجوانب قبل الرد النهائي، ومنذ ذلك الحين لم يحدث أي تواصل جديد بين الجانبين.

وأضاف أن إدارة الأهلي لم تُجدّد محاولات التواصل مع عبد المنعم في الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن النادي أغلق الملف مؤقتًا لحين وضوح موقف اللاعب النهائي ورؤية الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب لاحتياجات الفريق الدفاعية في المرحلة القادمة.

وأكد أن الأهلي يضع في اعتباره الحفاظ على استقرار قائمة الفريق الحالية وعدم التسرع في أي خطوة تخص سوق الانتقالات الشتوي، خاصة مع وجود أكثر من اسم مطروح لتعزيز مركز قلب الدفاع حال قرر الجهاز الفني تدعيم هذا المركز.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن عودة عبد المنعم إلى الأهلي ما زالت ممكنة من حيث المبدأ، لكنها تتوقف على رغبة اللاعب واستعداد النادي لمناقشة الملف في توقيت مناسب يضمن الفائدة للطرفين.