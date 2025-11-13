يد الأهلي يختتم استعداداته لنهائي السوبر المصري أمام سموحة

اختتم الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الاهلي اليوم استعداداته لمواجهة سموحة في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته غدًا الجمعة في تمام الثالثة والنصف عصرًا على صالة خليفة بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وأدى الفريق مرانه الختامي على الصالة نفسها في تمام الثالثة عصرًا، واشتمل المران على فقرات فنية وتكتيكية متنوعة، إلى جانب تدريبات خاصة بالتصويب والدفاع، استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

ومن المقرر أن يؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية مساء اليوم داخل فندق الإقامة، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه المستحق على سبورتنج بنتيجة 29-22 في نصف النهائي، الذي أقيم على صالة العاصمة الإدارية، ليضرب موعدًا مع سموحة في لقاء تحديد بطل السوبر المصري.