«رجال يد الأهلي» يواصل الاستعداد للسوبر المصري

يواصل الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي الاستعدادا لمواجهة سموحة في نهائي السوبر المصري المقرر إقامته بالإمارات.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس المقبل على صالة خليفة بن زايد بمدينة العين.

ويؤدي الفريق تدريباته اليوم في تمام الرابعة والنصف مساءً على صالة خليفة بن زايد، ثم يتدرب في الجيم مساء طبقا للبرنامج الذي وضعه ديفيد ديفيز، المدير الفني.

ويسعى المدير الفني للوصول بالفريق لأعلى جاهزية فنية بعد الاكتفاء ببعض التدريبات الخفيفة أمس للتخلص من إرهاق السفر.

كما يسعى رجال يد الأهلي للتتويج بالسوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز في آخر نسختين على الزمالك وسبورتنج.