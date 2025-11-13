الأهلي ينهي اتفاقه مع الجزار.. سيف زاهر يكشف

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مستجدات النادي الأهلي بشأن صفقة محمود الجزار مدافع البنك الأهلي.

وكتب زاهر عبر فيسبوك: تقارير.. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمود الجزار مدافع البنك.

ويستأنف الأهلي مشواره الأفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بخوض مواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري في إطار لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وتوج فريق الكرة بـ الأهلي بكأس السوبر المصري عقب الفوز على الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وتمكن الأهلي من الفوز على الزمالك وتوج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه والخامسة على التوالي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شبيبة القبائل، أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من نوفمبر الجاري.