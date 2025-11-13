قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطورات الوضع في السودان | مأساوي وبؤر مجاعة .. والعمل على وصول الدعم للأسر
أمين «الجبهة الوطنية»: ننافس لخدمة الوطن لا من أجل المناصب
مصطفى بكري: الفنان محمد صبحي واحد من أبرز رموز الدرما في مصر والعالم العربي
مصطفى بكري في ذكرى استشهاد العقيد محمد مبروك: سيظل اسمه خالدا في عقول وقلوب المصريين
ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
واجهوه بسرعة وضروري | منشور مثير من ياسمين عبد العزيز لسبب صادم
هل هو مهندس كيمياء نووية؟.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقـ.ـتل شاب في الإسكندرية
وزير الخارجية السوري: انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات
نتنياهو يحذر: مصير سوريا مرتبط بالسويداء وحماية الدروز
دفاع ناشئي بيراميدز: رئيس النادي زور محررات رسمية ويستحق العقاب
كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مفاجأة في تصنيف الأندية المصرية.. ما ترتيب الأهلي والزمالك وبيراميدز؟

أحمد أيمن

شهدت الأندية المصرية، تطورًا ملحوظًا في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، حيث تمكن الأهلي من تحقيق قفزة كبيرة، حيث صعد 22 مركزًا ليحتل المرتبة 35 عالميًا بعد أن كان في المركز 57 في التصنيف السابق.

جدير بالذكر أن الأهلي قد توج مؤخرا بلقب كأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك في النهائي الذي أقيم بدولة الإمارات.

توج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بثنائية نظيفة في المباراة النهائية، لينعش خزينته بلقب جديد.

شهدت الدقيقة 42 من الشوط الأول، الهدف الأول لفريق الأهلي، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى، عن طريق أحمد سيد زيزو، ذهبت إلى أشرف بن شرقي، الذي اخترق الدفاع، ومن ثم سددها داخل منطقة الجزاء، سكنت يمين المرمى.

وفي الدقيقة 72 سجل الأهلي الهدف الثاني بعد اختراق رائع من الجهة اليسرى من لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر ومن ثم أرسل عرضية قابلها بتسديدة مروان عطية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأرضية الملعب ومن ثم سكنت منتصف المرمى.

بهذا الفوز، أحرز النادي الأهلي، اللقب للمرة الخامسة على التوالي والسادسة عشرة في تاريخه، ليصل بهذا التتويج عدد بطولات الفريق إلى الرقم 156 في مختلف البطولات، محلية وعربية وإفريقية وعالمية.

ما موقف بيراميدز والزمالك؟

كما شهد نادي بيراميدز تقدمًا ملحوظًا، حيث تفوق في تصنيفه على أندية كبيرة مثل آينتراخت فرانكفورت الألماني والهلال السعودي وليون الفرنسي، وكريستال بالاس الذي توج بلقب كأس الاتحاد والدرع الخيرية. 

يحتل بيراميدز الآن المركز 66 عالميًا بعد أن صعد من المركز 71 في الشهر الماضي، ليكون في المرتبة الثانية بين الأندية المصرية في التصنيف.

وتقدم نادي الزمالك 13 مركزاً في تصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، ليحتل المركز الـ 112 عالميًا بدلاً من المركز الـ 125، فيما تواجد في المرتبة الثالثة بقائمة الفرق المصرية.

أظهر التقرير أيضا، أن نادي المصري البورسعيدي قد حقق أيضًا تقدمًا، حيث صعد 13 مركزًا ليصل إلى المركز 112 بدلاً من 125، وهو ما يضعه في المرتبة الرابعة بالقائمة المصرية. 

بينما يعتبر سيراميكا النادي الأكثر نجاحًا في الصعود، حيث قفز 68 مركزًا ليكون في المرتبة 343 بعد أن كان في المركز 411. أيضًا، شهد نادي غزل المحلة تطورًا مشابهًا، حيث قفز للمرتبة 373 عالميًا.

من يتصدر تصنيف الأندية؟

على صعيد الأندية العالمية، لم يتغير شيء في صدارة التصنيف حيث احتفظ باريس سان جيرمان الفرنسي بصدارة التصنيف، بينما جاء ريال مدريد الإسباني في المرتبة الثانية. 

وارتقى تشيلسي الإنجليزي إلى المركز الثالث ليكون بدلاً من إنتر ميلان الإيطالي الذي تراجع إلى المركز الرابع.

