خالد الغندور: الأهلي يغلق الباب أمام رحيل محمد عبدالله

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي، أغلقت الباب أمام محمد عبدالله للرحيل عن صفوف الفريق بشكل نهائي.

وشدد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، على أن اللاعب وصلت له عدد من العروض الشفهية والرسمية خلال الفترة الأخيرة إلا أن إدارة الكرة بالنادي ترى ضرورة استمرار اللاعب وعدم بيعه.

وأكدت تلك المصادر على أن الباب مفتوح لرحيل اللاعب على سبيل الإعارة إذا وصل عرض رسمي خارجي.

واختتم أن لا نية لبيع محمد عبدالله داخل مصر والحل الوحيد لبعه هو وصول عرض احتراف لا يرفض، بسبب أهمية اللاعب والثقة في قدراته إنه يستطيع المنافسة على مركزي الجناح في الأهلي.