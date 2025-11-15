قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع مصابي انقلاب أتوبيس نقل عام في الوادي الجديد إلى 38 حالة.. أسماء
3 عقبات.. القيد يهدد صفقة سوبر بـ الزمالك في الميركاتو الشتوي
الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 من كأس مصر
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس
من يواجه الأهلي في دور الـ32 من كأس مصر؟
مقـ.ـتولا أم مقهورا.. كواليس مصرع مهندس مسن صفعه شاب أمام ابنته بالهرم
مصر في الصدارة.. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن
عاوز أهدي بينكم.. رامي صبري يوجه رسالة لـ رنا سماحة وطليقها
ترامب يخفض جمارك لحوم الأبقار والبن والطماطم والموز لضبط الأسعار
قيد الدراسة.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي ونجم سوبر
تأجيل إستئناف قضية الطفل ياسين إلى جلسة الثلاثاء 18 نوفمبر
أطلقنا مرتين.. بسمة بوسيل تكشف تفاصيل جديدة عن انفصالها من تامر حسني
يستعد لمواجهة كاب فيردي.. 6 معلومات عن خطيبة عمر مرموش نجم المنتخب

عمر مرموش وخطيبته
عمر مرموش وخطيبته
يسري غازي

ينتظم عمر مرموش نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة نظيره منتخب كاب فيردي في إطار المنافسة على المركز الثالث والرابع في دورة الإمارات الودية الدولية يوم الثلاثاء المقبل.

وغاب عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن مباراة منتخب مصر الوطني وأوزبكستان في نصف نهائي دورة الإمارات الودية الدولية بداعي انشغاله بحفل خطوبته على جوليان الجباس رسميا في حفل عائلي أقيم مساء الثلاثاء الماضي.

وحصل عمر مرموش إلى اذن من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بالحصول على إجازة من معسكر الفراعنة للاحتفال بخطبته.


وظهرت جوليان الجباس مع عمر مرموش في ملعب الاتحاد عقب مباراة مانشستر سيتي وليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي كما تواجدت قبل سابق في غرفة خلع الملابس للسيتزنز.

صدي البلد يستعرض أبرز المعلومات عن جوليان الجباس خطيبة عمر مرموش نجم منتخب مصر الوطني والتي جاءت علي النحو التالي:


جيلان الجباس تلقب نفسها باسم جولي

تجيد ممارسة رياضة البوكسينج

تهوى التصوير الفوتوغرافي

تمارس رياضة الإسكواش

كانت إحدى لاعبات فريق نادي دجلة

حققت المركز الرابع تحت 19 سنة في بطولة أندية وادي دجلة للإسكواش عام 2017.


منتخب مصر يسقط أمام أوزبكستان بثنائية

تلقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خسارة أمام نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي دورة الإمارات الودية الدولية.

أحرز ثنائية منتخب أوزبكستان اوستن أورونوف في الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الوطني في نصف نهائي دورة الإمارات الودية الدولية.

وشهدت المباراة تألق اوستن أورونوف نجم منتخب أوزبكستان وسجل من مجهود فردي الهدف الأول حيث راوغ خمسة لاعبين من منتخب مصر الوطني وانفرد بمحمد صبحي حارس مرمى الفراعنة الكبار وسدد الكرة في الشباك.

وأضاف اوستن أورونوف نجم منتخب أوزبكستان الهدف الثاني بعد مراوغة محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر الوطني وأودع الكرة في الشباك في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني لجأ منتخب مصر الوطني إلي الأسلوب الهجومي بعد نزول أحمد فتوح الذي أرسل عديد التمريرات داخل منطقة الجزاء لمنتخب اوزبكستان لكنها أصطدمت بصلابة دفاعات المنافس وتألق حارس المرمى.

