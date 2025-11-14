قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط 20 كيلو MDMA .. المادة المخدرة لأقراص الحفلات الصاخبة XTC
بدون عناء وبالتقسيط .. طريقة الاستعلام وسداد قيمة مخالفات المرور 2025
خطاب بجامعة القاهرة.. رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر الأربعاء المقبل
مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه
أمطار ورياح.. أجواء شتوية لطقس غدا السبت| تفاصيل كاملة
نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون
المنيا .. استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي
أطلق عليه الرصاص وضربه بضهر المسدس..اعترافات المتهم بإنهاء حياة موظف الإسكندرية
بتوع السمنة غلبونا.. تعليق صادم من نجم الزمالك بسبب حسام حسن
الشرطة السويدية تعلن سقوط قتلى وجرحى في اصطدام حافلة ذات طابقين بمحطة حافلات في ستوكهولم
تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين
الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب
أصل الحكاية

بعد إعلان الخطوبة رسميا.. من هي جيلان الجباس خطيبة عمر مرموش؟

خطيبة عمر مرموش
خطيبة عمر مرموش
أحمد أيمن

أصبح خبر خطوبة نجم منتخب مصر عمر مرموش، الذي يلعب في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حديث الساعة، حيث أعلن اللاعب عبر حسابه الشخصي على إنستجرام عن خطوبته من جيلان الجباس في حفل عائلي.

أثار هذا الإعلان، اهتمام العديد من المتابعين، الذين تسائلوا عن معلومات بشأن جيلان الجباس، التي تبرز كواحدة من الشخصيات الجديدة في الساحة الإعلامية.. فمن هي خطيبة عمر مرموش؟

جدير بالذكر أن مرموش قد حصل على إذن رسمي من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للتخلف عن المعسكر الحالي، من أجل حضور حفل خطوبته على صديقته جيلان الجباس في مدينة أسوان.

مباراة مصر وأوزبكستان 

يبدو أن تأثير غياب عمر مرموش كان واضحا اليوم خلال مباراة مصر وأوزبكستان، حيث انتهت المباراة بخسارة الفراعنة بهدفين نظيفين في كأس العين الدولية المقامة في الإمارات.

سجل منتخب أوزبكستان مبكرًا عن طريق اللاعب أوستين أورنوف بعد أن قطع الكرة من مروان عثمان وراوغ دفاع منتخب مصر لينفرد بالمرمى ويسدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول، ثم ضاعف اللاعب ذاته النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 33.

بناءً على نتيجة مباراة مصر وأوزبكستان، يستعد المنتخب المصري لخوض مواجهة جديدة أمام الرأس الأخضر لحصد المركز الثالث في بطولة كأس العين الدولية الودية وتجرى هذه المواجهة المرتقبة في يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 ويستضيفها ملعب هزاع بن زايد أيضًا، والتي من المقرر أن يشارك خلالها عمر مرموش.

فيما تجمع المباراة النهائية بين منتخبي إيران وأوزبكستان في اليوم التالي.

من هي جيلان الجباس؟

وُلدت جيلان الجباس في القاهرة، وتُقيم حاليًا في مدينة برايتون البريطانية، حيث تخرجت عام 2021 من جامعة ساسكس البريطانية وحاصلة على درجة البكالوريوس في دراسات الاتصال والإعلام، إلا أنها تعمل حاليًا في مجال التسويق كأخصائية، ومستشارة في مجال الأزياء.

تعتبر جيلان الجباس مغرمة بالعديد من الأنشطة الرياضية، حيث تملك موهبة في ممارسة الزومبا والبوكسينج. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعتبر من عشاق التصوير الفوتوغرافي.

ولم يقتصر شغفها على ذلك، بل كانت ناشطة في رياضة الإسكواش، حيث مثلت فريق نادي وادي دجلة وكانت ضمن أفضل أربعة لاعبات تحت 19 عاماً في بطولة أندية وادي دجلة للإسكواش عام 2017.

جيلان الجباس هي ابنة عم يوسف محرم، الصديق المقرب لعمر مرموش في فريق وادي دجلة، ما يضفي طابعاً مقرباً ومشتركاً بين الطرفين، حيث أصبحت العلاقة رسمية الآن عبر الخطوبة.

بعد إجازة قصيرة احتفالاً بخطوبته، من المتوقع أن ينضم عمر مرموش إلى منتخب مصر الذي يتواجد حالياً في مدينة العين الإماراتية للمشاركة في دورة العين الودية. 

عمر مرموش خطيبة عمر مرموش جيلان الجباس من هي خطيبة عمر مرموش منتخب مصر خطوبة عمر مرموش

