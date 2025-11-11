اليوم.. انضمام صلاح ومرموش ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر بالإمارات

تكتمل صفوف منتخب مصر، اليوم، الثلاثاء، في الإمارات، استعدادًا للمشاركة في الدورة الودية التي يخوضها هناك، وذلك بعد انضمام الثلاثي المحترف محمد صلاح، قائد ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، ومصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي.

قائمة منتخب مصر

ضمت قائمة المنتخب التي أعلنها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، محمد شحاتة، محمود صابر، محمود حسن تريزيجيه، دونجا، مروان عثمان، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ “زلاكة”.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد.

وأسفرت قرعة البطولة القارية عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا، ضمن منافسات النسخة التي تستضيفها المغرب بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الرابعة تواليًا، بعد زيادة عدد الفرق منذ نسخة 2019.

وتقام كأس الأمم الأفريقية 2025 خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل حتى 18 يناير 2026.

ويخوض المنتخب المصري مبارياته على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وسط تطلعات لتحقيق اللقب الأفريقي الثامن في تاريخه.