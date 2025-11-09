قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عثر على إنسيال ذهبى..مدرسة في نقادة تكرم تلميذها الأمين | صور
قبل ساعات من لقاء الأهلي والزمالك.. تعرف على تاريخ مواجهات قطبي الكرة المصرية
«التموين تطلق القافلة 14».. مصر تواصل جهودها في دعم الشعب الفلسطيني | تفاصيل
رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry
مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار
العدوان مستمر.. أطباء بلا حدود تطالب بإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى من غزة
جحيم الفاشر.. حكومة دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات يومية لضبط التوك توك المخالف
عيب أوي.. زوجة النني الأولى تعلق على انفصال كريم عبد العزيز وآن الرفاعي
المجتمع العربي في إسرائيل يتظاهر أمام مكتب نتنياهو ضد جرائم القـ.ـتل
بعد توقف يومين .. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة
بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
مانشستر سيتي يحتفي بـ عمر مرموش ومحمد صلاح قبل قمة الدوري الإنجليزي

باسنتي ناجي

اختفي حساب مانشستر سيتي على منصة "X"  بالنجميْن المصرييْن عمر مرموش ومحمد صلاح قبل قمة الدوري الإنجليزي اليوم .

وشاركت الحساب  الرسمي لـ مانشستر سيتي صورة لـ عمر مرموش ومحمد صلاح بـ الـ ai، مرتدين الزي الفرعوني المصري من داخل المتحف.

وكتب:"من أرض الحضارة إلي قمة بريميرليج,مواجهه فرعونية منتظرة علي الأراضي الإنجليزية"

وإليكم الصورة

صلاح يتحدى مرموش في لقاء الثأر والإثارة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، نحو ملعب الاتحاد، حيث يستعد فريق ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، في لقاء يُتوقع أن يكون من العيار الثقيل، نظراً لطبيعة الصراع المحتدم بين الفريقين على قمة ترتيب البريميرليج خلف المتصدر أرسنال، حيث يدخل الفريقان المباراة بطموح كبير لحصد النقاط الثلاث، في ظل تقارب المستويات الفنية والرغبة في انتزاع الأفضلية في السباق نحو اللقب.

دائماً ما تتسم مباريات ليفربول ومانشستر سيتي بالإثارة والمتعة، نظراً للتاريخ الطويل من المنافسة بين الناديين في السنوات الأخيرة. 

ويرى كثير من المحللين، أن هذه المواجهة قد تلعب دوراً محورياً في تحديد شكل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة أن الفارق بين المراكز الأولى لا يزال ضئيلاً للغاية.

تُقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، المرتقبة مساء اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 على أرضية ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 بتوقيت الإمارات.

وتأتي هذه المباراة ضمن أبرز لقاءات الجولة الحادية عشرة، حيث يسعى مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا لاستعادة نغمة الانتصارات بعد بعض التعثرات، بينما يطمح ليفربول بقيادة الهولندي أرني سلوت، إلى تأكيد عودته القوية هذا الموسم ومواصلة المنافسة على اللقب.

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

السوبر

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات السوبر النهائي.. تفاصيل

مانشستر ستي

مانشستر سيتي يحتفي بـ عمر مرموش ومحمد صلاح قبل قمة الدوري الإنجليزي

الغندور

الغندور يوجه رسالة لـ طاقم التحكيم التركي قبل نهائي السوبر

بالصور

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

صحة الشرقية: قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان تفحص 2092 مواطناً

للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

