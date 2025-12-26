قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار تضرب هذه المحافظات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. آخر تحديث
«الحكومة»: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية
العالم غير آمن.. تفاصيل خطة كوريا الشمالية لتطوير برنامج الصواريخ
سويلم: نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بوزارة الري
تتجاوز 58 مليار دولار .. اليابان توافق على ميزانية دفاع قياسية
عيار 21 يقارب الـ 6 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
مقديشو تنتخب.. إجراء أول انتخابات بلدية بالصومال منذ أكثر من نصف قرن
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
مصر وجنوب أفريقيا.. قمة حاسمة في أمم أفريقيا 2025
8 أمور تجلب لك الخير والبركة.. اغتنم ما ينفعك دنيا وآخرة
باق 5 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية : 282 قضية تم تقديمها منذ إقرار القانون

اجتماع اللجنة.
اجتماع اللجنة.
عبدالصمد ماهر

عقدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور حسين خالد؛ لمناقشة ملفات العمل وخطط المرحلة المقبلة، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز منظومة سلامة المرضى وتطبيق معايير المسؤولية الطبية.

استهل رئيس اللجنة الاجتماع بشكر الأعضاء على جهودهم السابقة، ثم استعرض الأعمال التي تم الانتهاء منها منذ تشكيل اللجنة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، وناقش خطط العمل المستقبلية، مع التركيز على دور الأمانة الفنية وآليات تشكيل اللجان الفرعية وتحديد تخصصاتها؛ لضمان التنظيم الفعال وتحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للجنة، أن الاجتماع شهد اعتماد محضر الاجتماع السابق، وعرض حجم الأعمال الشهرية، ومناقشة التقارير المكتملة لـ 11 تخصصاً طبياً، شملت: (الأطفال، جراحة العظام، الرمد، طب وجراحة الأورام، جراحة المسالك، الأنف والأذن والحنجرة، الباطنة العامة، النساء والتوليد، طب الفم وجراحة الأسنان، الجراحة العامة، وجراحة التجميل).

إجمالي القضايا المقدمة للجنة 

وأشار إلى أن إجمالي القضايا المقدمة للجنة من النيابة العامة منذ تشكيلها حتى ديسمبر 2025 بلغ 282 قضية، منها ما هو سابق على تشكيل اللجنة ومنها ما هو لاحق لها؛ حيث صدرت توصيات اللجان الفرعية بشأن 10 قضايا منها، بينما خضعت 69 قضية للمناظرة والتقييم الأولي، مما يعكس وتيرة عمل منتظمة وفق الأطر التنظيمية.

كما ركزت المناقشات على تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات؛ لسرعة الفصل وتحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف، لا سيما سلامة المريض. كما تناول الاجتماع مستجدات "الموافقات المستنيرة" (التدخل الجراحي ورفض تلقي الخدمة)، ومقترح تشكيل لجنة التسوية، وتقرير أداء اللجنة العليا في الجوانب التنظيمية والتشغيلية.

وتؤكد اللجنة التزامها بحماية حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية معاً، داعيةً إلى تعاون الجهات المعنية لتطبيق المنظومة الجديدة، بما يعزز جودة الرعاية ومستوى السلامة ويرسخ الثقة في المنظومة الصحية، وفقاً للمعايير الدولية.

حضر الاجتماع:

الدكتور عمر شريف عمر (نائب رئيس اللجنة)، والدكتور محمد عبدالوهاب (أمين عام)، والدكتور محمد لطيف (الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري)، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار (رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية)، ولواء طبيب محمد حجازي (مدير إدارة الخدمات الطبية)، ولواء طبيب حسام طلعت عبدالغني (ممثل وزارة الداخلية)، والدكتور أيمن حسان (رئيس قطاع الطب الشرعي)، والمستشار رضا عبدالمحسن عبدالحميد (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، والدكتور حسين أبو الغيط (عميد كلية طب بنين الأزهر)، والدكتور أسامة عبدالحي (نقيب الأطباء).

الرعاية الصحية التدخل الجراحي سلامة المريض تحقيق العدالة الأطر التنظيمية الجراحة العامة التجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في كان 2025

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الجنيه الذهب

آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم 25-12-2025

ترشيحاتنا

العدس

احترس من أضرار تناول العدس في هذه الحالات

زيادة الوزن

مش الأكل.. أسباب غير متوقعة لزيادة الوزن

ارز بالخضار

رخيصة ولذيذة .. طريقة عمل صينية الأرز بالخضار في الفرن

بالصور

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد