تعرف على مباريات دور الـ 32 لكأس مصر موسم 2025-2026 بعد انتهاء القرعة

أُقيمت اليوم السبت، مراسم قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2025–2026، وذلك داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، وسط متابعة واسعة من الأندية المشاركة.

ويخوض هذا الدور 21 فريقًا من دوري الدرجة الأولى، إلى جانب 11 فريقًا من القسم الثاني الذين نجحوا في الوصول للمرحلة الأساسية بعد تجاوز الأدوار التمهيدية للبطولة العريقة.

نتائج قرعة دور الـ32 من كأس مصر

الأهلي × المصرية للاتصالات

فاركو × تليفونات بني سويف

البنك الأهلي × بور فؤاد

إنبي × المقاولون العرب

بتروجيت × وادي دجلة

مودرن سبورت × القناة

الجونة × بترول أسيوط

بيراميدز × ماسر

الزمالك × بلدية المحلة

سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة

طلائع الجيش × السكة الحديد

كهرباء الإسماعيلية × الاتحاد السكندري

حرس الحدود × الإسماعيلي

سموحة × غزل المحلة

زد × ألو أيجبت

المصري × دكرنس

بطل النسخة الماضية من كأس مصر

تُوج الزمالك بلقب كأس مصر في الموسم الماضي بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح في المباراة النهائية.