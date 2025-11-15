من يواجه الأهلي في دور الـ32 من كأس مصر؟

أُقيمت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2025–2026 ظهر اليوم، السبت، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأسفرت عن مواجهة تجمع الأهلي بفريق المصرية للاتصالات، في اختبار يسعى من خلاله المارد الأحمر إلى مواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب.

وشهدت القرعة وجود 21 فريقًا من الدوري الممتاز ضمن هذا الدور، وهم: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، الإسماعيلي، زد، مودرن سبورت، المصري، سيراميكا كليوباترا، البنك الأهلي، طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، إنبي، بتروجيت، حرس الحدود، غزل المحلة، سموحة، فاركو، الجونة، المقاولون العرب، وادي دجلة، وكهرباء الإسماعيلية.

كما اكتمل عقد المتأهلين بدخول فرق الدور التمهيدي الرابع، وهي: مسار، وي، إلى جي، تليفونات بني سويف، دكرنس، أبو قير للأسمدة، السكة الحديد، بلدية المحلة، بترول أسيوط، بور فؤاد، والقناة.