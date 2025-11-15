قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتائج قرعة دور الـ 32 لكأس مصر كاملة

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن قرعة دور الـ 32 لكأس مصر.

قرعة دور الـ 32 لكأس مصر

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عاجل .. قرعة دور الـ 32 لكأس مصر :

الأهلي مع المصرية للاتصالات (وي)
الزمالك مع بلدية المحلة
بيراميدز مع مسار
البنك الأهلي مع بورفؤاد
فاركو مع تليفونات بني سويف
إنبي مع المقاولون العرب
بتروجيت مع وادي دجلة
مودرن سبورت مع القناة
الجونة مع بترول أسيوط
طلائع الجيش مع السكة الحديد.
سيراميكا كليوباترا مع أبو قير للأسمدة
الاتحاد مع كهرباء الاسماعيلية
حرس الحدود مع الاسماعيلي
سموحة مع غزل المحلة
زد مع ألو ايجيبت
المصري مع دكرنس".

الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 من كأس مصر

أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر التي أقيمت ظهر اليوم، السبت، عن وقوع الزمالك في مواجهة بلدية المحلة.

وشهدت قرعة كأس مصر للموسم الحالي وجود 21 فريقًا من الدوري الممتاز، أبرزهم: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، الإسماعيلي، زد، مودرن سبورت، المصري، سيراميكا كليوباترا، البنك الأهلي، طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، إنبي، بتروجيت، حرس الحدود، غزل المحلة، سموحة، فاركو، الجونة، المقاولون العرب، وادي دجلة، وكهرباء الإسماعيلية.

كما تأهل من الدور التمهيدي الرابع كل من: مسار، وي، إلى جي، تليفونات بني سويف، دكرنس، أبو قير للأسمدة، السكة الحديد، بلدية المحلة، بترول أسيوط، بور فؤاد، والقناة.

ويأمل الزمالك في تقديم مستويات قوية محليًّا وقاريًّا خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى تتويجه الأخير بلقب الكأس.

ويسعى الزمالك ضد بلدية المحلة لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه بعدما توجج بالنسخة الأخيرة من البطولة عقب فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح في النهائي.

وفي سياق آخر، يواصل الزمالك استعداداته لانطلاقة مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقي فريق زيسكو الزامبي في التاسعة مساء الأحد 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

