3 عقبات.. القيد يهدد صفقة سوبر بـ الزمالك في الميركاتو الشتوي

تهدد أزمة إيقاف القيد إدارة نادي الزمالك في حسم صفقة سوبر في ميركاتو الشتاء خلال فترة انتقالات اللاعبين في شهر يناير المقبل.

وترغب إدارة نادي الزمالك في حسم صفقة ضم حامد حمدان نجم نادي بتروجيت وانتقال اللاعب إلي صفوف القلعة البيضاء في قادم الأيام.

صفقة انتقال حامد حمدان نجم فريق بتروجيت إلي صفوف نادي الزمالك تواجه عقبات لحسمها في ميركاتو الشتاء.

العقبة الأولي في حسم نادي الزمالك صفقة حامد حمدان نجم فريق بتروجيت إلي صفوف القلعة البيضاء تتمثل في الأزمة المالية التي تضرب البيت الأبيض حيث جري الاتفاق فى وقت سابق علي ضم اللاعب نظير 20 مليون جنيه.

فيما جاءت العقبة الثانية في دخول النادي الأهلي في المنافسة على ضم حامد حمدان نجم فريق بتروجيت وتعهد بسداد مبلغ مالي يقترب من ال 40 مليون جنيه.

العقبة الثالثة أمام نادي الزمالك في حسم صفقة ضم حامد حمدان نجم فريق بتروجيت إلي صفوف القلعة البيضاء تتضمن في إيقاف القيد الصادر من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد القلعة البيضاء جراء شكاوي عديدة من الأندية والمدربين واللاعبين السابقين.



وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مساندة أسرة الراحل محمد صبري، الذي وافته المنية أمس، الجمعة، إثر حادث أليم، وذلك عبر عدة خطوات يتم وضع آلية لتنفيذها في الوقت الراهن.

وشهد الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس.

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته سيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.

وأوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة.

وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وجاءت الخمس خطوات من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لمساندة أسرة الراحل محمد صبري على النحو التالي:

1- مرتب ومعاش مدى الحياة للكابتن محمد صبري وأسرته بزيادة سنوية 10%.؜

2- قيد الثنائي أولاد كابتن محمد صبري بقطاع الناشئين في مراحلهما السنوية وعمل عقود محترمة.

3- تلبية أي طلب لزوجته في أي أمر يؤمن لها ولأولادها حياة كريمة.

4- إقامة سرادق العزاء داخل مقر النادي تكريما لروحه.

5- تخليد اسم صبري على أحد الملاعب داخل النادي وتزيينها بصورته ليظل حاضرا في أذهان الأجيال القادمة.