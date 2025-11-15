قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الزمالك يعقد جلسة مع أحمد عبد الرؤوف.. اعرف السبب

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن عقد جلسة مع المدرب  أحمد عبد الرؤوف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد أحسن :" الزمالك يعقد جلسة مع أحمد عبد الرؤوف خلال ساعات لحسم ملف المعاونين الجدد في جهازه".

ويبدأ الزمالك استعداداته لملاقاة فريق زيسكو يونايتد الزامبي يوم 23 نوفمبر الجاري، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك خسر لقب السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد الماضي على إستاد محمد بن زايد.

ورغم خسارة اللقب، قررت إدارة الكرة في الزمالك تجديد الثقة في المدير الفني أحمد عبد الرؤوف ومنحه مسؤولية قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأبيض ثلاث مباريات خلال الشهر الجاري، يبدأها بمواجهة زيسكو يونايتد في 23 نوفمبر، ثم سموحة في الدوري يوم 26، قبل أن يلتقي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية.

احمد حسن منتخب مصر أحمد عبد الرؤوف الزمالك الكونفدرالية الإفريقية السوبر المصري

