وزير المالية: يجب خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية
عبد الغفار يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»
5 خطوات.. ماذا فعلت إدارة الزمالك لأسرة الراحل محمد صبري
هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها ؟.. أمين الفتوى يوضح
خسائر تريليونية في سوق الكريبتو وبتكوين تهبط تحت 95 ألف دولار
الحزب الحاكم الياباني: نسعي لاستقرار العلاقات بين طوكيو وبكين بدون توترات
شعبة الاتصالات: لا زيادات في أسعار كروت الشحن.. وأى تعديل سيكون مطلع 2026
أسعار الدولار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 فى البنوك المصرية
شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم السبت 15 نوفمبر 2025
الأرجنتين: إصابة 22 شخصا جراء انفجار بمنطقة صناعية في بوينس آيرس
التضامن: صرف تكافل وكرامة عن نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه اليوم
مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مساندة أسرة الراحل محمد صبري، الذي وافته المنية أمس، الجمعة، إثر حادث أليم، وذلك عبر عدة خطوات يتم وضع آلية لتنفيذها في الوقت الراهن.

وشهد الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس.

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته سيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.

وأوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة.

وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وجاءت الخمس خطوات من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لمساندة أسرة الراحل محمد صبري على النحو التالي:

1- مرتب ومعاش مدى الحياة للكابتن محمد صبري وأسرته بزيادة سنوية 10%.؜

2- قيد الثنائي أولاد كابتن محمد صبري بقطاع الناشئين في مراحلهما السنوية وعمل عقود محترمة.

3- تلبية أي طلب لزوجته في أي أمر يؤمن لها ولأولادها حياة كريمة.

4- إقامة سرادق العزاء داخل مقر النادي تكريما لروحه.

5- تخليد اسم صبري على أحد الملاعب داخل النادي وتزيينها بصورته ليظل حاضرا في أذهان الأجيال القادمة.

إنجازات وألقاب محمد صبري

حقق محمد صبري خلال مسيرته مع الزمالك 15 لقبًا بين عامي 1993 و2003، من بينها:

  • الدوري المصري: مرتان
  • كأس مصر: مرتان
  • دوري أبطال أفريقيا: 3 مرات
  • كأس السوبر المصري: 3 مرات
  • كأس الكؤوس الأفريقية: مرة
  • السوبر الأفريقي: 3 مرات
  • كأس الأفروآسيوية: مرة
