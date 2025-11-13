مكي يعلق على أداء عبد الرؤوف مع الزمالك

أكد أحمد حسن مكي، نجم الزمالك السابق، خلال مداخلة في برنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد أبو العلا على شاشة قناة نادي الزمالك، أن أحمد عبد الرؤوف من المدربين المميزين الذين يمتلكون فكراً فنياً جيداً، متمنياً له التوفيق في مهمته الحالية مع الفريق.

وأوضح مكي أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجهاز الفني الوقوف بدقة على نقاط القوة والضعف داخل صفوف الزمالك من أجل تحقيق الاستقرار الفني.

وأشار إلى أنه لا يمكن تقييم تجربة عبد الرؤوف من خلال مباراة القمة فقط، نظراً للظروف الصعبة التي تولى فيها قيادة الفريق، مؤكداً أن طريقة لعبه تحتاج إلى إمكانيات كبيرة من اللاعبين حتى تظهر بصماته بالشكل الأمثل.

وأتم: "عبد الرؤوف يملك شخصية قوية للتحكم في الأمور الفنية داخل الزمالك".