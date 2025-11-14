قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنال الرحمة والرضوان والبركة والغفران.. خطيب المسجد الحرام: بهذه الطاعة
شبكة عالمية تشيد بمحمد صلاح: أيقونة ليفربول وأفضل جناح في البريميرليج
صحة بني سويف: قافلة تُقدم أكثرمن 3600 خدمة طبية بالمجان لأهالي قرية شاطر بإهناسيا
غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟
أول منطقة استثمارية مخصصة للسياحة العلاجية تبدأ العمل مايو المقبل
قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع
الأمم المتحدة: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب
أدعوا له بالرحمة.. موعد ومكان جنازة محمد صبري نجم الزمالك
الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ نادي أحمد زيدان: جميل الصوت والأذان والخلق والجَنان
علي جمعة: علينا أن نراقب أبنائنا ونتدخَّل في "حُسْنِ الصحبة"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية، تحت قيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام عقب مشاركتهم في كأس السوبر المصري الذي أقيم في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

ويبدأ الزمالك استعداداته لملاقاة فريق زيسكو يونايتد الزامبي يوم 23 نوفمبر الجاري، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك خسر لقب السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد الماضي على إستاد محمد بن زايد.

ورغم خسارة اللقب، قررت إدارة الكرة في الزمالك تجديد الثقة في المدير الفني أحمد عبد الرؤوف ومنحه مسؤولية قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأبيض ثلاث مباريات خلال الشهر الجاري، يبدأها بمواجهة زيسكو يونايتد في 23 نوفمبر، ثم سموحة في الدوري يوم 26، قبل أن يلتقي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية.

نادي الزمالك أحمد عبد الرؤوف كأس السوبر المصري زيسكو يونايتد الكونفدرالية الإفريقية السوبر المصري الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

الهام شاهين

سعر صادم.. فستان إلهام شاهين الجريء يثير الجدل

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

هيونداي أكسنت 2026

أسعار هيونداي أكسنت 2026 في السوق السعودي

إم جي RX5 PLUS

سوق المستعمل.. سعر إم جي RX5 PLUS كسر زيرو

سيتروين C4X موديل 2026 الجديدة

مواصفات سيتروين C4X موديل 2026

بالصور

السياحة بالشرقية تنظم رحلة لطلاب مدرسة لزيارة المنطقة الأثرية بتل بسطا

متحف تل بسطا
متحف تل بسطا
متحف تل بسطا

شبه الخنفساء.. فولكس فاجن تكشف عن أحدث سيارة RUF كهربائية

فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF

بسبب صوتها.. مرسيدس تعلن إيقاف إنتاج هذه السيارات فورًا

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد