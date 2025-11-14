الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية، تحت قيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام عقب مشاركتهم في كأس السوبر المصري الذي أقيم في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

ويبدأ الزمالك استعداداته لملاقاة فريق زيسكو يونايتد الزامبي يوم 23 نوفمبر الجاري، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك خسر لقب السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد الماضي على إستاد محمد بن زايد.

ورغم خسارة اللقب، قررت إدارة الكرة في الزمالك تجديد الثقة في المدير الفني أحمد عبد الرؤوف ومنحه مسؤولية قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأبيض ثلاث مباريات خلال الشهر الجاري، يبدأها بمواجهة زيسكو يونايتد في 23 نوفمبر، ثم سموحة في الدوري يوم 26، قبل أن يلتقي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية.