إيقاف قيد جديد| فيريرا يصدم الزمالك ويلوح بورقة الفيفا

فيريرا
فيريرا
يسري غازي

شهد نادي الزمالك اليوم "السبت" أزمة جديدة تهدد بإيقاف قيد القلعة البيضاء من جديد بعدما لوح البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك السابق بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب مستحقاته لدى النادي بعد رحيله.

جاء ذلك بعدما طالب البلجيكي يانيك فيريرا نادي الزمالك بمستحقاته بشكل كامل التي تقدر بـ440 ألف دولار.

وهدد البلجيكي يانيك فيريرا بتقديم شكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حال عدم الحصول على مستحقاته كاملة بعدما تجاهل النادي تنفيذ الاتفاق بتنازل الخواجة عن جزء من مستحقاته المالية المتأخرة.

في سياق أخر قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مساندة أسرة الراحل محمد صبري، الذي وافته المنية أمس، الجمعة، إثر حادث أليم، وذلك عبر عدة خطوات يتم وضع آلية لتنفيذها في الوقت الراهن.

وشهد الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس.

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته سيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.

وأوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة.

وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وجاءت الخمس خطوات من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لمساندة أسرة الراحل محمد صبري على النحو التالي:

1- مرتب ومعاش مدى الحياة للكابتن محمد صبري وأسرته بزيادة سنوية 10%.؜

2- قيد الثنائي أولاد كابتن محمد صبري بقطاع الناشئين في مراحلهما السنوية وعمل عقود محترمة.

3- تلبية أي طلب لزوجته في أي أمر يؤمن لها ولأولادها حياة كريمة.

4- إقامة سرادق العزاء داخل مقر النادي تكريما لروحه.

5- تخليد اسم صبري على أحد الملاعب داخل النادي وتزيينها بصورته ليظل حاضرا في أذهان الأجيال القادمة.

