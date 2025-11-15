مواجهة سهلة.. تعرف على منافس بيراميدز في كأس مصر

أُجريت ظهر اليوم، السبت، قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2025–2026، وذلك بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لفريق بيراميدز ، حيث أوقعته أمام فريق مسار، في خطوة جديدة للفريق السماوي نحو محاولة تعويض فقدان لقب البطولة في النسخة الماضية بعد خسارته أمام الزمالك بركلات الترجيح في النهائي.

وضمت قرعة هذا الدور 21 ناديًا من الدوري الممتاز، وهم: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، الإسماعيلي، زد، مودرن سبورت، المصري، سيراميكا كليوباترا، البنك الأهلي، طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، إنبي، بتروجيت، حرس الحدود، غزل المحلة، سموحة، فاركو، الجونة، المقاولون العرب، وادي دجلة، وكهرباء الإسماعيلية.

كما اكتمل عقد الدور بوجود الفرق المتأهلة من الدور التمهيدي الرابع، وهي: مسار، وي، إلى جي، تليفونات بني سويف، دكرنس، أبو قير للأسمدة، السكة الحديد، بلدية المحلة، بترول أسيوط، بور فؤاد، والقناة.