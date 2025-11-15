قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عمرو حسام: كل مباراة بطولة خاصة.. وهذه فلسفتنا هذا الموسم

وادي دجلة
وادي دجلة
ياسمين تيسير

شدد عمرو حسام ، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة الحالي وزد وإنبي السابق، على أنهم كلاعبين لم يتوقعوا الحالة الجيدة التي صنعوها في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، مؤكدًا على أنهم عندما صدقوا أنفسهم أنهم يستطيعون عمل شيء، فعلوا ذلك، والنتيجة وادي دجلة هو الحصان الأسود للبطولة وأحد أفضل الفرق.

وتابع "حسام" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كل لاعب بيخرج 100 ٪ وأكثر من مجهوده من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكانة، والحمد لله مبسوطين بما نحققه ونسعى للاستمرار حتى نهاية الدور الأول والتواجد ضمن السبعة الكبار، ومع توالي المباريات سيكتسب اللاعبون خبرات أكبر وسنخرج أكثر وأكثر مما لدينا.

وأضاف حارس مرمى وادي دجلة الحالي: نتائج الفرق الكبيرة خدمتنا، وتعثراتهم ساعدتنا على الاستمرار، نحاول الحصول على أكبر قدر من النقاط غير المتوقعة، كل الفرق أمامنا 3 نقاط مهما كان اسم المنافس وتاريخه، فكرتنا الأساسية "كل مباراة بطولة خاصة"، نحن فريق بطولة ولدينا لاعبين بجودة عالية جدًا، ومع الاستمرارية والوقت سيكونون في مكانة مختلفة تليق بالفريق.

وواصل حارس مرمى زد وإنبي السابق: أتمنى حدوث مفاجأت وتتويج بطل جديد ببطولة الدوري المصري هذا الموسم، لكن أغلب الفرق تواجه صعوبات كثيرة في الاستمرارية والدوافع بسبب عدم وجود جماهير، نحاول خلق دوافعنا بأنفسنا من أجل استمرارية الحالة التي صنعناها في البطولة هذا الموسم.

وأنهى عمرو حسام حديثه: أتوقع تواجد سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي مع كابتن أيمن الرمادي ضمن السبعة الكبار رغم التعثر، لكنهم قادرون على تحقيق الهدف بعدما عادوا للسير بشكل جيد وصحيح من جديد.

