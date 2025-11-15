الأهلي يواجه المصرية للاتصالات في دور الـ32 بكأس مصر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره، المصرية للاتصالات في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر، وذلك وفقًا للقرعة التي أُجريت مراسمها اليوم بحضور مندوبي الأندية المشاركة في البطولة.

يتأهل الفائز من مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات لملاقاة الفائز من فاركو وتليفونات بني سويف في دور ال١٦ للبطولة

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لتحديات المرحلة المقبلة.

كان الأهلي قد حصل على راحة خمسة أيام بعد التتويج ببطولة كأس السوبر المصري التي أُقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.