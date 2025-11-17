تزوير بـ أوراق صغار بيراميدز.. محامي الناشئين يتوعد واتحاد الكرة يرد| إيه الحكاية

تصاعدت وتيرة أزمة تزوير أوراق واستمارات لاعبو نادي بيراميدز الناشئين خلال الساعات الأخيرة بعد جدل واسع ورد غير مقنع من مسئولين محسوبين على اتحاد الكرة.





بلاغ للنائب العام ضد رئيس بيراميدز

تقدم المحامي الشهير محمد رشوان وكيلا عن 4 أسر لناشئين في نادي بيراميدز، ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ممدوح عيد وأعضاء مجلس الإدارة، لاتهامهم بارتكاب تزوير واستغلال أطفال قصر، والتمييز بالمخالفة لقانون الرياضة وترصد لكم في تلك السطور القصة الكاملة :قام المشكو في حقهم بالاشتراك فيما بينهم، بتزوير استمارات قيد اللاعبين الناشئين بنادي بيراميدز الرياضي حيث تم اصطناع توقيعات أولياء الأمور واللاعبين القصر على استمارات القيد دون علمهم أو موافقتهم.وقام رئيس النادي بتهديد اللاعبين وأولياء أمورهم في حال إبلاغ الجهات المختصة، ووصل الأمر إلى فصل بعض المدربين الذين رفضوا تلك المخالفات وطالبوا بفسخ عقود اللاعبين القصر.



وحصل أبناء المبلغين جميعا على مستند رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 27 / 8 /2024 يفيد بأنه لاعب حر وغير مقيد على قوائم نادي بيراميدز، ثم فوجئ لاحقا بقيده في سجلات الاتحاد على قوائم النادي ذاتها، وهو ما يعد دليلا دامغًا على وقوع جريمة التزوير والاستعمال من قبل المشكو في حقهم.وقال رشوان أن رئيس نادي الزماك ارتكب أولا جريمة التزوير والاستعمال حيث تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أنه: "كل" موظف عمومي ارتكب تزويرا في محررات رسمية حال تحريرها المختص بوظيفته يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى عشر سنين."ونصت المادة 212 على أن: "كل" شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى عشر سنين والمادة 215 تنص على أن كل من استعمل محررًا مزورًا مع لجريمة التزوير ذاتها."



استمارات القيد داخل اتحاد الكرة

وأضاف المحامي الشهير محمد رشوان أنه قد استقرت أحكام محكمة النقض على أن "جريمة التزوير تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في محرر تغييرًا من شأنه أن يسبب ضررا ، ولو كان الضرر محتملاً أو غير محقق، ولا يشترط أن يقع فعلا كما قضت بأنه: "المحرر الرسمي هو الذي يُستعمل في شأن من شؤون الدولة أو يُعتمد عليه في إثبات واقعة رسمية، ولو لم يكن صادراً من موظف عام".وأضاف رشوان حيث إن استمارات القيد تقدم وتُعتمد داخل الاتحاد المصري لكرة القدم كهيئة رسمية تخضع لرقابة وزارة الشباب والرياضة، وتظهر بياناتها في سجلات رسمية معتمدة، فإنها تعد محررات رسمية في حكم القانون، ويترتب على التزوير فيها العقوبات المقررة بالمادتين (211 - 215 عقوبات دون حاجة لثبوت ضرر فعل.



نص البلاغ المقدم ضد بيراميدز

رد اتحاد الكرة

ردًا على شكاوى ناشئين بيراميدز قال صلاح بدر رئيس منطقة بني سويف لكرة القدم عبر تصريحات تليفزيونية: اللاعيبة اللي بتتكلم دول تلاقيهم في مواسم سابقة مش الموسم الحالي.



تابع: إزاي بعد 3 مواسم أو موسمين أو موسم اتفاجئت إنك مسجل باستمارة أنت مش موقع عليها .. السيستم بتاع اتحاد الكرة اتهكر ومليش علاقة إن اللاعب اتسجل ولا لأ النادي هو المسؤول.محامي ناشئي بيراميدز يتوعد

توعد المحامي الشهير محمد رشوان محامي ناشئي نادي بيراميدز بتقديم مستندات جديدة تدعم موقف اللاعبين الصغار ضد النادي السماوي وتثبت واقعة التزوير في أوراق رسمية.وقال محامي ناشئي بيراميدز عبر تصريحات صحفية : هطلب حلقة الكلاسيكو أمام النيابة العامة كمستند إدانة ضد بيراميدز.



موقف نادي بيراميدز

أكد المستشار القانوني بنادي بيراميدز على موقف النادي تجاه ما يتردد في بعض وسائل الإعلام من تقديم عدد من لاعبي قطاع الناشئين لبلاغ لدى معالي المستشار النائب العام.



وأكد المستشار القانوني على بعض النقاط الهامة:

أولا: لم يتم إخطار النادي رسميا بوجود البلاغ المزعوم، وفور إخطاره بذلك، سيتعامل النادي معه طبقا للقانون.





ثانيا: يؤكد نادي بيراميدز على وجود نزاع قانوني مع اللاعبين المذكورين أمام المحكمة الرياضية الدولية منذ أكثر من سنة، حيث حاول اللاعبون الانتقال من النادي على نحو يخالف اللوائح والقوانين السارية والمعمول بها لدى اتحاد الكرة.





ثالثا: على الرغم من وجود نزاع قانوني مع اللاعبين أمام المحكمة الرياضية الدولية، إلا أن أبواب النادي لم تغلق يوما أمام لاعبيه ولطالما حث اللاعبين المذكورين بموجب خطابات رسمية على المشاركة في التديبات والمباريات إلا أنهم منقطعون عن التدريبات ويقومون حاليا بالتدريب مع أحد الأندية الأخرى بالمخالفة للوائح والقوانين.





رابعا: مع بداية الموسم، حاول اللاعبون المذكورون التحايل على قواعد القيد والتسجيل بأن قاموا بالتنسيق مع بعض ضعاف النفوس من الموظفين بهدف إزالة أسمائهم من سيستم اتحاد الكرة واستصدار شهادة تفيد ذلك، وفور علم النادي بهذه الواقعة، أخطر اتحاد الكرة وطلب منه سرعة التحقيق في هذه الواقعة التي تمس أمن الأندية المصرية كلها وبالفعل أعاد اتحاد الكرة قيد اللاعبين باسم النادي بعدما تبين له عدم قانونية إزالة أسمائهم، وعلى الرغم من خطورة الموضوع إلا أن النادي التزم الصمت حفاظا على مستقبل اللاعبين.





خامسا: لقد آثر النادي طوال الفترة الماضية التزام الصمت أمام التصرفات غير الشرعية من أولياء أمور اللاعبين حفاظا على سمعة ومستقبل اللاعبين، إلا أنه ونتيجة للتجاوزات التي يقوم بها أولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، سيضطر النادي لاتخاذ إجراءاته القانونية حيالهم.





سادسا: إن ما قام به أولياء الأمور من استصدار شهادة مزورة من موظف بمنطقة بني سويف وبصدفة مذهلة لا يصدقها عقل في نفس اللحظة التي تم فيها تهكير سيستم التسجيل والقرصنة عليه كما أكد اتحاد الكرة، فإن ذلك يعد تصرفا يعاقب عليه القانون الجنائي ليس لذلك الموظف فحسب بل أيضا لأولياء الأمور وكل من حرضهم أو ساعدهم على ذلك، ولن يتردد النادي في إبلاغ النيابة العامة بتلك الوقائع مهما كانت التداعيات، فقد آن الاوان لكل مخطئ أن يتحمل عواقب أفعاله.

