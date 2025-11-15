موعد وحكام مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام ريفرز يونايتد النيجيري في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل ريفرز ضيفا على بيراميدز حامل اللقب، في التاسعة من مساء السبت ٢٢ نوفمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدير المباراة طاقم حكام من السودان بقيادة الحكم محمود إسماعيل، يعاونه محمد عبد الله المساعد الأول، وعمر أحمد المساعد الثاني، وعبد العزيز جعفر الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الأمني هورون أونانا من الكاميرون، ومسئول البث الفضائي عبد الرحمن العليمي من مصر.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز خسارة في بطولة كأس السوبر المصري أمام نظيره فريق الزمالك بركلات الترجيح في نصف نهائي البطولة.

وخسر فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في مباراه تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري.

يذكر أن فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز توج بلقب دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية علي حساب نادي صن داونز الجنوب افريقي.