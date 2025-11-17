وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

فتح رجب بكار، لاعب نادى بيراميدز السابق، النار على مسؤولى النادى السماوى، مؤكدًا أن إدارة النادى كانت السبب الرئيسى فى اعتزاله كرة القدم.





وقال رجب بكار، فى تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون سبورتس»، عن سبب اعتزاله: « السؤال ده اتأخر أوى، من الإعلاميين وزملائى فى الملعب، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة اللى لجأت له وكان هيحدد معايا ميعاد ومحددش».

وأضاف: «أنا كنت من أفضل الباك رايت فى مصر، وهذا بشهادة المحللين والجمهور، كنت كل موسم بلعب 34 مباراة من 34 كنت بغيب فى الإيقافات فقط».

وتابع: «اللى حصل معايا مصر كلها تعرفه، أنا الحمدالله ملعبتش أهلى وزمالك وكان ليا قاعدة جماهيرية، أنا مفيش مدرب مصرى أو أجنبى إلا ولعبت معاه، حتى فى أول موسم فى نادى بيراميدز، كان جاى عمر جابر، من نادى لوس أنجلوس، أنا تفوقت عليه ولعبت أساسي».

وأوضح: «بعد الإدارة الجديدة لبيراميدز، حصلت مشكلة لأنى طلبت زيادة عقدى وأطلع من الفئة الثانية للفئة الأولى، لأنى كنت بشارك بصفة أساسية»، مضيفًا: «خدت وعود بتعديل عقدى، والمدير الفنى وقتها كان ديسابر، وطلعنا معسكر فى المغرب».

وتابع: «فى هذا الموسم كنت مضيت فى الزمالك مع المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى السابق، ومع النادى الأهلى فى وجود أمير توفيق وسيد عبد الحفيظ، لكن ديسابر، تمسك باستمرار، ووعدنى بتعديل عقدي».

وأكمل: «لما طلبت بحقى وزيادة عقدى خرجت إعارة لنادى سيراميكا كليوباترا، بعدها طلعت فى (أون سبورت)، طلعت قولت اللى حصل معايا، اتعامل عليا اجتماع قفلوا عليا الـ18 نادى فى الدورى الممتاز فى ظل إنى كنت أفضل ظهير أيمن فى مصر، ومريت بأزمة نفسية كبيرة، لأن أنا حياتى كلها الكورة».

وأتم: «قفلت الصفحة دى، وعندالله تجتمع الخصوم لأن الناس دى أذتنى جدًا».





