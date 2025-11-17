قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين
الخارجية الأمريكية تصنف مجموعة تابعة لرئيس فنزويلا كمنظمة إرهابية
انتهاكات إسرائيل مستمرة.. قصف مدفعي لا يتوقف ونهب للقطع الأثرية وارتفاع حصيلة الشهداء
إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا
مجلس الأمن يصوت على الخطة الأمريكية لمستقبل غزة
دعاء الصباح للرزق والبركة.. كلمات مستجابة تبدأ بها يومك
بقوة 1000 حصان.. إصدار جديد من شيفروليه سيلفرادو بيك أب| صور
توصيات أمنية للاحتلال الإسرائيلي بشن حرب على لبنان
مدير المتحف المصري الكبير: الأجنبي زيارته ساعتين والمصري بيقضي اليوم
خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

بيراميدز
بيراميدز
يمنى عبد الظاهر

فتح رجب بكار، لاعب نادى بيراميدز السابق، النار على مسؤولى النادى السماوى، مؤكدًا أن إدارة النادى كانت السبب الرئيسى فى اعتزاله كرة القدم.



وقال رجب بكار، فى تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون سبورتس»، عن سبب اعتزاله: « السؤال ده اتأخر أوى، من الإعلاميين وزملائى فى الملعب، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة اللى لجأت له وكان هيحدد معايا ميعاد ومحددش».

وأضاف: «أنا كنت من أفضل الباك رايت فى مصر، وهذا بشهادة المحللين والجمهور، كنت كل موسم بلعب 34 مباراة من 34 كنت بغيب فى الإيقافات فقط».

وتابع: «اللى حصل معايا مصر كلها تعرفه، أنا الحمدالله ملعبتش أهلى وزمالك وكان ليا قاعدة جماهيرية، أنا مفيش مدرب مصرى أو أجنبى إلا ولعبت معاه، حتى فى أول موسم فى نادى بيراميدز، كان جاى عمر جابر، من نادى لوس أنجلوس، أنا تفوقت عليه ولعبت أساسي».

وأوضح: «بعد الإدارة الجديدة لبيراميدز، حصلت مشكلة لأنى طلبت زيادة عقدى وأطلع من الفئة الثانية للفئة الأولى، لأنى كنت بشارك بصفة أساسية»، مضيفًا: «خدت وعود بتعديل عقدى، والمدير الفنى وقتها كان ديسابر، وطلعنا معسكر فى المغرب».

وتابع: «فى هذا الموسم كنت مضيت فى الزمالك مع المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى السابق، ومع النادى الأهلى فى وجود أمير توفيق وسيد عبد الحفيظ، لكن ديسابر، تمسك باستمرار، ووعدنى بتعديل عقدي».

وأكمل: «لما طلبت بحقى وزيادة عقدى خرجت إعارة لنادى سيراميكا كليوباترا، بعدها طلعت فى (أون سبورت)، طلعت قولت اللى حصل معايا، اتعامل عليا اجتماع قفلوا عليا الـ18 نادى فى الدورى الممتاز فى ظل إنى كنت أفضل ظهير أيمن فى مصر، ومريت بأزمة نفسية كبيرة، لأن أنا حياتى كلها الكورة».

وأتم: «قفلت الصفحة دى، وعندالله تجتمع الخصوم لأن الناس دى أذتنى جدًا».



 

رجب بكار بيراميدز كرة القدم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أهلى وزمالك سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

المصرية ميار نبيل

تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة: بلاش نرمي أبناءنا في حلم الزواج بالخارج

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة عن أزمة السيدة المصرية بالإمارات: على جثتي أوافق لابنتي على هذا الأمر

رامي صبري وعمرو أديب

أعطى له 1000 جنيه.. وصلة مزاح بين عمرو أديب ورامي صبري على الهواء

بالصور

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

فيديو

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد