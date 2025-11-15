بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

تقدم المحامي محمد رشوان بصفته وكيلاً عن أربع أسر من لاعبي قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، ببلاغ عاجل إلى النائب العام يتهم فيه الرئيس التنفيذي للنادي ممدوح عيد وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة بارتكاب مخالفات خطيرة، في مقدمتها تزوير استمارات قيد اللاعبين القصر واستغلالهم بالمخالفة للقانون.

وقال رشوان إن إدارة بيراميدز حسب ما ورد في البلاغ قامت بـ“اصطناع توقيعات أولياء الأمور واللاعبين القصر على استمارات القيد دون علمهم أو موافقتهم”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمت بهدف إبقاء اللاعبين مقيدين في النادي رغم رغبة الأسر في عدم التجديد.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://www.facebook.com/share/r/1ADHQ4qFVV/?mibextid=wwXIfr