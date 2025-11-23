أسماء الأندية التي يحق لها حضور الجمعية العمومية باتحاد الكرة| مستندات

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لحضور الانعقاد العادي للجمعية المقرر اقامته بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر في الحادية عشر صباح الخميس الموافق يوم 27 نوفمبر الحالي.



وأرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة إخطارا إلي الأندية الممثلة فى عمومية الجبلاية إلي جانب جدول الأعمال للإطلاع عليه.



صدى البلد ينشر أسماء الأندية المشاركة في الجمعية العمومية لـ اتحاد الكرة يوم 27 نوفمبر الحالي.



وعقد مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة اجتماعا انبثق منه عديد القرارات النارية لإعادة الإنضباط والإلتزام داخل المنظومة الرياضية.



كما تضمن الإجتماع طرح خارطة طريق للنهوض بالشباب والناشئين يتم عرضها على وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لإعتمادها في قادم الأيام.



فيما جدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة دعمه لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن ونظيره منتخب المحليين الذي يقوده فنيا حلمي طولان قبل المشاركة فى بطولة أمم إفريقيا بالمغرب وكأس العرب في قطر.



إعادة تشكيل لجان اتحاد الكرة

وافق مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة على إعادة تشكيل لجان الاتحاد عقب انعقاد الجمعية العمومية، وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.



وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة موعد انعقاد فعاليات الجمعية العمومية يوم 27 نوفمبر الحالي لمناقشة تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي.



شطب 4 مدربين وإداريين

أصدرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عقوبات قاسية بشأن بطولة كأس مصر ومسابقات الناشئين وعدد من الموضوعات.



واطلع مجلس إدارة اتحاد الكرة على مذكرة لجنة المسابقات الخاصة بإنهاء بطولة كأس مصر التى تتضمن دراسة الإجراءات اللازمة للانتهاء من المسابقة، بما يتيح بدء فترة القيد المحلي عقب نهاية الموسم، وقبل المشاركة في كأس العالم.



واتخذت لجنة المسابقات قرارات انضباطية بشأن تجاوزات فى مسابقات الناشئين والشباب في ضوء التقارير الواردة بشأن مخالفات جسيمة تهدد سلامة اللاعبين والحكام والجمهور .



وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة اتخاذ قرارات حاسمة، تتضمن شطب بعض عناصر اللعبة ومنعهم من ممارسة أى نشاط يتعلق بكرة القدم وفق ما يلي:



1- شطب هشام جودة أحمد، المدير الإداري لفريق الشرقية، مواليد 2011 لتعديه على المساعد الأول لحكم المباراة.



2- شطب عبد الرحمن أحمد شعبان، مدرب نادي نجمة سيناء مواليد 2007، لتعديه بالضرب على اللاعبين وتهجمه على حكم المباراة.



3- شطب كريم أشرف محمود، مدرب نادي بلدية المحلة مواليد 2009، لتعديه بالضرب على حكم المباراة وتحريضه على الانسحاب، مما أدى إلى عدم استكمال المباراة.



4- شطب كيرلس حليم متى، إداري نادى ناصر الفكرية لاقتحامه أرض الملعب والتعدي على حكم المباراة.



ويؤكد مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه سيتخذ جميع العقوبات الانضباطية اللازمة لمواجهة أي تجاوزات، بما يضمن سلامة اللاعبين والحكام والجماهير وأن على لجان المسابقات بفروع الاتحاد العرض على لجنة المسابقات الرئيسية بأى تجاوزات فور حدوثها.