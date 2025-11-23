شاهد.. اشتباكات فى الدوري الكونغولي بين الجماهير بعملية الإحماء

شهدت منافسات بطولة الدوري الكونغولي مؤخرا وقائع مؤسفة صادرة عن الجماهير في إحدى المباريات التي أقيمت خلال الساعات الماضية.





وذكرت تقارير إعلامية أنه قبل انطلاق مباراة نادي أو سي رينيسانس ونادي إف سي رينيسانس بالدوري الكونغولي حدثت مشاجرة حامية بين جماهير الفريقين.

وأفادت التقارير الإعلامية بأنه خلال اللقاء بين نادي أو سي رينيسانس ونادي إف سي رينيسانس بالدوري الكونغولي، اندلعت اشتباكات بين جماهير الفريقين خلال عملية الإحماء قبل صافرة البداية.



ختام الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري الأبطال

تختتم اليوم، الأحد، مباريات الجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بلقاء واحد يجمع بين سيمبا التنزاني ونظيره بيترو أتليتكو الأنجولي.





ويلتقي فريق سيمبا التنزاني اليوم، الأحد، نظيره فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي فى تمام الساعة 3:00 عصرًا عبر قناة – beIN Sports HD 8 فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





وجاءت قائمة هدافي الأدوار التمهيدية والجولة الأولي ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:

1- لحلو أخريب لاعب فريق شبيبة القبائل الجزائري أحرز 5 أهداف.



2- أحمد قطة لاعب فريق بيراميدز سجل 4 أهداف.



3- أوسمان كوليبالي لاعب الملعب المالي أحرز 4 أهداف.



4- تياغو ريس لاعب فريق بيترو أتليتكو سجل 4 أهداف.



5- الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم فريق بيراميدز سجل 3 أهداف.