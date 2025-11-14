الكونغو الديمقراطية تحجز مقعدها بنهائي الملحق الأفريقي المؤهل لمونديال 2026

حجز منتخب الكونغو الديمقراطية مكانه في نهائي الملحق الأفريقي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب الكاميرون بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على ملعب البريد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للملحق.

وجاء الفوز في توقيت مهم ليواصل المنتخب الكونغولي مشواره نحو تحقيق حلم الظهور في المونديال، وسط أداء قوي قدمه لاعبوه على مدار شوطي اللقاء، وتميز بالانضباط الدفاعي والقدرة على استغلال الفرص.

شانسل مبيمبا بطل المواجهة

نجح المدافع المخضرم شانسل مبيمبا في تسجيل هدف اللقاء الوحيد، بعدما استغل فوضى داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية لعبها برايان سيبينجا بدقة، لتصل الكرة إلى مبيمبا الذي سدد بقوة من مسافة قريبة مسجلاً هدفًا ثمينًا قاد منتخب بلاده إلى النهائي.

وشهدت المباراة صراعًا بدنيًا وتكتيكيًا كبيرًا، حيث حاول المنتخب الكاميروني العودة في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، لكنه اصطدم بالتنظيم الدفاعي للكونغو وتألق حارس المرمى في التصدي لأكثر من محاولة خطيرة.

مواجهة نارية في النهائي أمام نيجيريا

وبهذا الفوز، يضرب منتخب الكونغو الديمقراطية موعدًا قويًا مع منتخب نيجيريا في المباراة النهائية للملحق يوم الأحد المقبل، بعد أن نجح المنتخب النيجيري بدوره في تجاوز عقبة منتخب الجابون بنتيجة 4-1 في نصف النهائي الآخر.

ويترقب المتابعون مواجهة مثيرة بين الكونغو ونيجيريا، خصوصًا أن المنتخبين قدما مستويات مميزة خلال التصفيات والملحق، ويملكان مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات في الملاعب الأوروبية، ما يجعل اللقاء مفتوحًا على كل الاحتمالات



خطوة واحدة تفصل الكونغو عن المونديال

يسعى المنتخب الكونغولي لاستثمار الدفعة المعنوية من الفوز على الكاميرون، أملاً في مواصلة المشوار وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد المشاركة الأولى عام 1974



