جيش الاحتلال يستهدف رئيس أركان حزب الله في بيروت

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت قبل قليل ضربة في قلب بيروت استهدفت رئيس أركان حزب الله، المسؤول عن جهود التنظيم في البناء العسكري وتطوير ترسانته.



وأشار المكتب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر الأمر بالضربة بناءً على توصية وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش. وأكدت إسرائيل عزمها على تنفيذ عملياتها لتحقيق أهدافها “أينما ومتى لزم الأمر”، ويُعرف اسم الحملة العسكرية بـ "الجمعة السوداء".



شن سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي عصر الأحد محاولة اغتيال استهدفت هيثم علي الطباطبائي، القائد العسكري بالوكالة لحزب الله، في منزله بمنطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين. وتعد هذه أول غارة جوية في تلك المنطقة منذ يونيو الماضي.



يُعتبر الطباطبائي شخصية بارزة وكتومة داخل الحزب، وصُنف من قبل الولايات المتحدة إرهابيًا دوليًا عام 2016، ويشرف على القوات الخاصة لحزب الله في سوريا واليمن.



وصف مسؤولون إسرائيليون الضربة بأنها "موجعة للمنظمة"، مؤكدين أن السلطة العسكرية انتقلت إلى الطباطبائي بعد اغتيال قادة كبار آخرين في الأشهر الأخيرة، ما يجعله القائد العسكري الفعلي بالوكالة لحزب الله. وحتى الآن، لم يتضح رد الحزب على الضربة.



وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن الضربة نُسِّقت مع الولايات المتحدة، موضحا أن الاعتراضات الأمريكية السابقة على عمليات في بيروت خفتت بسبب ما وصفه بـ "شلل السلطات اللبنانية".



وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القصف استهدف شقة سكنية في شارع العريض بحارة حريك، وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان. كما قُتل عنصر آخر من حزب الله يُدعى محمد صلاح في وقت سابق بطائرة مسيرة إسرائيلية في قرية عيتا الشعب الجنوبية أثناء قيادته سيارته.