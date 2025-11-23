مادلين طبر تثير الجدل بإطلالة جريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

أثارت النجمة مادلين طبر الأضواء على السجادة الحمراء خلال ختام الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تفاصيل إطلالة مادلين طبر..

و ظهرت مادلين طبر بفستان جرئ باللون السماوى اتسم بستايل الكب المكشوف و المطرز بالقماش التول من منطقة البطن .

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت برفع شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز مادلين طبر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



