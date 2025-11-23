جهات التحقيق تعاين مدرسة بكفر شكر بعد اتهام طالب بالتعدي على آخر من ذوي الهمم

انتقل فريق من جهات التحقيق المختصة في كفر شكر بمحافظة القليوبية إلى معاينة مدرسة اتهم فيها طالب من ذوي الهمم بتعرّضه للاعتداء جنسيًا داخل المدرسة، وذلك لمعاينة موقع الواقعة وسؤال المسؤولين.

من جانبه أعلن مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إحالة الواقعة إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية.

متابعة التحقيقات

وأكد المصدر أنه لا مجال للتستر على أي مخالفة تتعلق بالعملية التعليمية أو حقوق الطلاب، مشددا على متابعة التحقيقات لضمان حماية جميع الطلاب وفرض الانضباط داخل المدارس والتحقيق مع جميع أطراف الواقعة للوصول الواقعة وكافة تفاصيلها.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة كفر شكر الإعدادية، بتهمة التعدي جنسيًا على زميله من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تلقت مديرية الأمن إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغ من ولي أمر الطالب المجني عليه أحمد م. ا، يتهم فيه الطالب عمر خ. م، 15 سنة، بالاعتداء على نجله.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المدرسة وباشرت التحقيق، وتم القبض على المتهم وفق الإجراءات القانونية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بإشراف اللواء محمد السيد بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 4792 إداري كفر شكر، وتولت النيابة العامة التحقيق.