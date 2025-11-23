مؤلف مسلسل الأميرة: الأطباء النفسيين أشادوا بالتغيرات في شخصيات هذا العمل

كشف المؤلف محمد سيد بشير مفاجآت عن كواليس مسلسل "الأميرة" التي لعبت بطولته الفنانة ياسمين صبري، مشيرًا إلى أن الأقدار لعبت دورًا مهمًا في تلك المرحلة من حياته، حيث اتفق على تنفيذ المسلسل ومشاركته في الموسم الرمضاني 2024 قبل التصوير بأسبوع واحد فقط.

وقال بشير خلال لقائه مع الفنانة هبة عبد الغني في بودكاست "بوب كورنر": تدابير ربنا دايمًا بتكون جميلة، أنا مضيت مسلسل الأميرة في 2021 مع المنتج حسام شوقي اللي بعتبره أبويا ولحم كتافي من خيره ويارب ينول أعلى درجات الجنة، وبعدين حصل توقف 2022 و2023.

كواليس مسلسل الأميرة

وأردف: وقبل رمضان 2024 بأيام نزلت عملت حاجة لله، وأول ما حطيت المفتاح في الباب وقبل ما أدخل البيت جالي تليفون على ماسنجر من حد مش معاه رقمي، ولما رديت لقيت واحد بيسألني عن مسلسل "الأميرة" فقولتله إنه كان مع الراحل حسام شوقي، فقالي "عندك مشكلة يتعمل مع المنتجة مها سليم وبطلته ياسمين صبري؟"، وبلغني إن كلهم قرأوا، وبعد أسبوع بالظبط بدأنا تصويره.

وأضاف: المسلسل نجح بطريقة مش طبيعية، وناس كتير استغربت إن اللي كاتبه راجل، بس ديمًا رهان الستات معايا كسبان، ويوم 5 رمضان لقيت كل جروبات الستات بتتكلم عن المسلسل وإن ديه قصتهم، ديه مش شطارة ولكن نتيجة مذاكرة، اتعلمت أنماط الشخصيات بسبب المسلسل، وعشان كده الحمد لله أغلب دكاترة النفسية كانوا بيشيدوا بالمسلسل والتغيرات اللي بتحصلهم، وده فادني في المشاريع الجديدة.

وحرص بشير على توجيه رسالة للمؤلفين الجُدد، قائلًا: كنت في الأول بكتب الشخصيات ديه من مخزون خبرة لكن دلوقتي بعد الدراسة التفكير مختلف، عشان كده بنصح الناس تقرأ عن أنماط الشخصيات، هيفيدهم في حياتهم بطرق مختلفة.