سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
أخبار البلد

خلال ساعات.. بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025

رشا عوني

مرتبات شهر نوفمبر2025 .. أكثر ما يهم الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة، حيث ينتظر ملايين الموظفين موعد صرف مرتبات نوفمبر المرتقبة خلال ساعات بعد إعلان رسمي من وزارة المالية. 

غداً صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

قررت وزارة المالية، بدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ العاملين في الدولة اعتباراً من غدًا الاثنين 24 نوفمبر 2025، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 30 نوفمبر 2025.

وأكدت المالية أن الصرف سيكون على مدار 5 أيام متتالية، حرصًا على تخفيف التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم. 

أما بالنسبة لـ صرف المتأخرات الخاصة بشهر نوفمبر، فمن المقرر أن يكون خلال أيام 6 و9 و10 من الشهر ذاته.

موعد صرف مرتبات نوفمبر2025

زيادة المرتبات2025

وأعلنت الحكومة رسميًا بدء تطبيق زيادة المرتبات لعام 2025 اعتبارًا من شهر يوليو الماضي، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه كحد أدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كما كشفت وزارة المالية أن مقدار الزيادة يتراوح بين 1100 و1600 جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية التي ينتمي إليها كل موظف.

أماكن صرف مرتبات نوفمبر

كما أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيتم عبر فروع البنوك المختلفة المنتشرة في جميع المحافظات، وكذلك عبر فروع البريد المصري، إلى جانب ماكينات الصراف الآلي، بما يتيح سهولة الوصول إلى المرتبات دون الحاجة إلى التكدس أو الانتظار لفترات طويلة. 

جدول صرف مرتبات نوفمبر2025 لكل القطاعات

- صرف مرتبات شهر نوفمبر، يوم 24 من الشهر لـ وزارات الآتية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- صرف مرتبات شهر نوفمبر، يوم 25 من الشهر لـ وزارات الآتية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

- صرف مرتبات شهر نوفمبر في أيام 26، 27، 30 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

مرتبات شهر نوفمبر2025 صرف مرتبات شهر نوفمبر مرتبات نوفمبر زيادة المرتبات2025 وزارة المالية

الشيخ محمود خليل الحصري

ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري.. رحل الجسد وبقي صوته يجوب العالم ويُعلّم الأجيال

الأرملة

هل يحق للأرملة البقاء في منزل الزوجية طول العدّة؟.. عضو مركز الأزهر توضح

الميراث

هل يحق للأرملة استرداد ما اشترته قبل تقسيم التركة؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

