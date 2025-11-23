خلال ساعات.. بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025

مرتبات شهر نوفمبر2025 .. أكثر ما يهم الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة، حيث ينتظر ملايين الموظفين موعد صرف مرتبات نوفمبر المرتقبة خلال ساعات بعد إعلان رسمي من وزارة المالية.

غداً صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

قررت وزارة المالية، بدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ العاملين في الدولة اعتباراً من غدًا الاثنين 24 نوفمبر 2025، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 30 نوفمبر 2025.

وأكدت المالية أن الصرف سيكون على مدار 5 أيام متتالية، حرصًا على تخفيف التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم.

أما بالنسبة لـ صرف المتأخرات الخاصة بشهر نوفمبر، فمن المقرر أن يكون خلال أيام 6 و9 و10 من الشهر ذاته.

موعد صرف مرتبات نوفمبر2025

زيادة المرتبات2025

وأعلنت الحكومة رسميًا بدء تطبيق زيادة المرتبات لعام 2025 اعتبارًا من شهر يوليو الماضي، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه كحد أدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كما كشفت وزارة المالية أن مقدار الزيادة يتراوح بين 1100 و1600 جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية التي ينتمي إليها كل موظف.

أماكن صرف مرتبات نوفمبر

كما أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيتم عبر فروع البنوك المختلفة المنتشرة في جميع المحافظات، وكذلك عبر فروع البريد المصري، إلى جانب ماكينات الصراف الآلي، بما يتيح سهولة الوصول إلى المرتبات دون الحاجة إلى التكدس أو الانتظار لفترات طويلة.

مرتبات نوفمبر2025

جدول صرف مرتبات نوفمبر2025 لكل القطاعات

- صرف مرتبات شهر نوفمبر، يوم 24 من الشهر لـ وزارات الآتية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- صرف مرتبات شهر نوفمبر، يوم 25 من الشهر لـ وزارات الآتية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

- صرف مرتبات شهر نوفمبر في أيام 26، 27، 30 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.