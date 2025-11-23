جيسيكا حسام الدين تثير الجدل على السجادة الحمراء

نشرت الفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

تفاصيل إطلالة جيسيكا حسام الدين..

وتألقت جيسيكا حسام الدين، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأحمر اللامع المطرز يدويا من تصميم چان بيير خوري.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز جيسيكا حسام الدين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد جيسيكا حسام الدين، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.