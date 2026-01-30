أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إنه لا يروج لأدوية على التليفزيون إطلاقا، منوها بأنه رفع قضية ضد من قام استغل اسمه؛ لبيع منتج معين.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"،: “كل مليم جابه هذا الشخص من هذا المنتج، هيشوفه في أولاده وبيته؛ لأنه مال حرام”، مستطردا: "أنت عايز تعمل منتج؛ اعمله بعيد عني".

وتابع: “هذا إنسان حرامي، يستغل اسم واحد الناس بتثق فيه، في إنه يبيع منتج، يَعلَم الله الأمراض الذي يسببها”.

وأشار إلى أن “الدواء كي ينزل إلى الأسواق؛ يكون بعد تجارب لمدة 15 سنة، 5 سنين منها تجارب على الحيوانات، و5 سنين أخرى على مَرضى، والـ 5 سنوات المتبقية على أشخاص طبيعيين متطوعين”.

وأوضح أن سوء استخدام الأدوية من المرضى؛ يجلب مرض الفشل الكلوي، فما بالنا بأدوية لا نعلم عنها شيئا.