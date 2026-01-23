حسام موافي: إهمال العربية خسارة للهوية وأجمل لغات العالم

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من إهمال اللغة العربية، مؤكدًا أنها الركيزة الأساسية للفهم الصحيح للقرآن والأدب، وأن تعلمها وإتقانها ضرورة لا غنى عنها لكل مسلم ولكل إنسان يطمح لفهم التراث والمعرفة.

دقة التعبير مقارنة باللغات

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" عبر قناة "صدى البلد"، إن اللغة العربية أجمل لغة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الشعر والأدب باللغة العربية يمتازان بغنى المعاني ودقة التعبير مقارنة باللغات الأخرى.

وأضاف أن حفظ اللغة العربية والتمكن منها؛ يتيح فهم القرآن الكريم من بدايته لنهايته بشكل صحيح، مؤكداً أن العديد من الناس يفتخرون بعدم إتقان أبنائهم للغة العربية، وهو أمر خاطئ.

فهم التراث والثقافة والأخلاق

وأوضح موافي أن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي مفتاح لفهم التراث والثقافة والأخلاق، وأن تعلمها؛ يعزز من قدرة الفرد على قراءة الأدب وفهم القرآن الكريم، مؤكدًا أن من يهمل لغته العربية يفقد جزءًا مهمًا من شخصيته الثقافية والفكرية.

خسارة كبيرة للطفل

وحذر موافي أولياء الأمور من اختيار مدارس لا تُعطي اهتمامًا لتعليم اللغة العربية، قائلاً إن ذلك يمثل خسارة كبيرة للطفل، مشددًا على أن الكمال في التعليم يبدأ من إتقان اللغة الأم.

وأكد أن تعلم لغات أخرى مثل الإنجليزية ضروري، لكنه لا يغني عن أهمية اللغة العربية، مشيرًا إلى أن إتقان العربية يعزز الفهم والتفكير ويُمكّن من الوصول إلى المعرفة الحقيقية.