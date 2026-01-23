حسام موافي يحذر: إهمال التهابات البول قد يصل إلى الكلى

حذّر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة التهابات الجهاز البولي، مؤكداً أن إهمال علاجها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الكلى، خاصة في حال إصابة المثانة أو البروستاتا بالبكتيريا.

مشكلات البول

وأوضح موافي، خلال برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مشكلات البول من الأمراض التي يجب التعامل معها بحذر شديد، مشيراً إلى أن وجود بكتيريا داخل المثانة يتسبب في التهابات واضحة، يشعر معها المريض بحرقان أو ألم أثناء التبول.

وأضاف أن استمرار الالتهاب دون علاج مناسب قد يسمح بانتقال البكتيريا من المثانة إلى الكلى، ما يضاعف من خطورة الحالة الصحية ويزيد من احتمالات حدوث تلف كلوي.

أعراض غير طبيعية

وشدد أستاذ طب الحالات الحرجة على ضرورة إجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة فور ظهور أي أعراض غير طبيعية، مع أهمية التوجه إلى طبيب متخصص لتشخيص الحالة بدقة ووصف العلاج المناسب.

التهابات الجهاز البولي

واختتم الدكتور حسام موافي حديثه بالتأكيد على أن التشخيص المبكر والتعامل السريع مع التهابات الجهاز البولي يمثلان خط الدفاع الأول لحماية المريض من مضاعفات صحية خطيرة.