التبول اللاإرادي من الطفولة للكبر.. حسام موافي يكشف الأسباب والعلاج

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن معلومات مهمة تتعلق بمشكلة التبول اللاإرادي لدى الأطفال والكبار، مؤكدًا أنها من المشكلات الشائعة التي يمكن علاجها بنجاح عند التعامل معها بطريقة صحيحة.

التبول اللاإرادي لدى الأطفال

وأوضح موافي خلال تقديمه حلقة من برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد» أن التبول اللاإرادي لدى الأطفال يُعد أمرًا طبيعيًا في بعض المراحل العمرية، إلا أن استمراره بعد سن 14 عامًا يستدعي التدخل الطبي والنفسي المتخصص.

التعامل مع الطفل بهدوء

ووجّه موافي مجموعة من النصائح المهمة للآباء والأمهات، أبرزها ضرورة التعامل مع الطفل بهدوء ولطف، وتجنب السخرية أو الإحراج، مع تنظيم شرب السوائل بعد المغرب، وتشجيع الطفل على ممارسة الرياضة، والاستيقاظ ليلًا لدخول الحمام، مؤكدًا أن الإهانة أو العقاب النفسي يؤديان إلى تفاقم المشكلة بدلًا من حلها.

ضعف عضلات المثانة

وأشار أستاذ الحالات الحرجة إلى أن التبول اللاإرادي لدى الكبار غالبًا ما يرتبط بأسباب عصبية، مثل ضعف عضلات المثانة أو اضطرابات الأعصاب المسؤولة عن التحكم فيها، وقد يكون ناتجًا عن التهابات بالمثانة أو مشكلات عصبية أخرى، ما يستلزم مراجعة أطباء المسالك البولية أو الأعصاب.

واختتم موافي حديثه بالتأكيد على أن التشخيص الدقيق والالتزام بالإرشادات الطبية يسهمان بشكل كبير في العلاج، مشددًا على أن الدعم النفسي والصبر عاملان أساسيان لتحقيق تحسن ملحوظ سواء لدى الأطفال أو الكبار.