قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخليج يضرب الأخدود برباعية في الدوري السعودي
البنك المركزي يعلن قبول بيع أذون خزانة بـ 131.6 مليار جنيه
قبل التطبيق الرسمي في مارس المقبل.. من تنطبق عليه زيادة الإيجار القديم المقبلة؟
كاف يكشف عن الكرة الرسمية لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال
منتخب السنغال يستعد لـ المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025
التعادل السلبي يحسم مواجهة إنبي وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر
روما يضم نجم أستون فيلا على سبيل الإعارة
التصعيد الأمريكي الإيراني.. الخطوط الجوية البريطانية توقف رحلات البحرين
شركات الطيران تهرب من الشرق الأوسط .. مسارات بديلة لتجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي والإسرائيلي
بلاش الأكل بره البيت.. تحذير طبي يكشف مخاطر الوجبات الجاهزة على صحتك
ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد
طائرة درون تربك المران الختامي لمنتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التبول اللاإرادي من الطفولة للكبر.. حسام موافي يكشف الأسباب والعلاج

حسام موافي
حسام موافي
محمد البدوي

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن معلومات مهمة تتعلق بمشكلة التبول اللاإرادي لدى الأطفال والكبار، مؤكدًا أنها من المشكلات الشائعة التي يمكن علاجها بنجاح عند التعامل معها بطريقة صحيحة.

التبول اللاإرادي لدى الأطفال

وأوضح موافي خلال تقديمه حلقة من برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد» أن التبول اللاإرادي لدى الأطفال يُعد أمرًا طبيعيًا في بعض المراحل العمرية، إلا أن استمراره بعد سن 14 عامًا يستدعي التدخل الطبي والنفسي المتخصص.

التعامل مع الطفل بهدوء

ووجّه موافي مجموعة من النصائح المهمة للآباء والأمهات، أبرزها ضرورة التعامل مع الطفل بهدوء ولطف، وتجنب السخرية أو الإحراج، مع تنظيم شرب السوائل بعد المغرب، وتشجيع الطفل على ممارسة الرياضة، والاستيقاظ ليلًا لدخول الحمام، مؤكدًا أن الإهانة أو العقاب النفسي يؤديان إلى تفاقم المشكلة بدلًا من حلها.

ضعف عضلات المثانة

وأشار أستاذ الحالات الحرجة إلى أن التبول اللاإرادي لدى الكبار غالبًا ما يرتبط بأسباب عصبية، مثل ضعف عضلات المثانة أو اضطرابات الأعصاب المسؤولة عن التحكم فيها، وقد يكون ناتجًا عن التهابات بالمثانة أو مشكلات عصبية أخرى، ما يستلزم مراجعة أطباء المسالك البولية أو الأعصاب.

واختتم موافي حديثه بالتأكيد على أن التشخيص الدقيق والالتزام بالإرشادات الطبية يسهمان بشكل كبير في العلاج، مشددًا على أن الدعم النفسي والصبر عاملان أساسيان لتحقيق تحسن ملحوظ سواء لدى الأطفال أو الكبار.

حسام موافي التبول اللاإرادي ممارسة الرياضة الدعم النفسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الاهلي

الموضوع قلب رسمي .. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

سعر اليورو

سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 16-1-2026

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات

أبرز نشاطات وزارة الإسكان خلال الأسبوع.. فيديو جراف

صورة ارشيفية

بعد انتقاد الرئيس لارتفاع الواردات.. «خبراء الضرائب» يحددون 4 خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى بخطوات بسيطة .. لذيذة وأطفالك هيحبوها

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد