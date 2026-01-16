قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماتشادو تتفق مع ترامب على إجراء انتخابات فنزويلية جديدة.. قريبا
ترامب يعتزم العفو عن حاكمة بورتوريكو السابقة واندا فاسكيز
مفتي الجمهورية يشهد احتفال ذكرى الإسراء والمعراج بالجامع الأزهر.. صور
عام كامل من الاختفاء.. ماتشادو تكشف تفاصيل مغامرتها الخطيرة للهروب من فنزويلا
دول بدون فيزا للمصريين 2026.. دليلك الشامل بجواز السفر فقط
فتح باب الحجز للإقامة على سطح القمر مقابل مليون دولار.. ما القصة؟
مفاجأة بشأن أسعار السلع أول أسبوعين في رمضان 2026 .. الشعبة توضح
جهات التحقيق تعاين جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز في ميت عاصم ببنها
من اليمن إلى الإمارات وعُمان.. العقوبات الأمريكية تضيق الخناق على الحوثيين
الخليج يضرب الأخدود برباعية في الدوري السعودي
البنك المركزي يعلن قبول بيع أذون خزانة بـ 131.6 مليار جنيه
قبل التطبيق الرسمي في مارس المقبل.. من تنطبق عليه زيادة الإيجار القديم المقبلة؟
حسام موافي: علاج سرطان الثدي أولًا.. والحموضة وارتجاع المريء أعراض يمكن السيطرة عليها

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أبرز النقاط الطبية المتعلقة بسرطان الثدي، وارتجاع المريء، والحموضة المصاحبة للعلاج الكيميائي، مؤكدًا أن الأولوية القصوى يجب أن تكون للاستمرار في علاج السرطان دون أي تأجيل، مشيرًا إلى أن الأعراض الجانبية المصاحبة للعلاج أقل خطورة ويمكن التعامل معها لاحقًا.

أهمية المتابعة الدورية

وأوضح موافي خلال تقديمه حلقة من برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد» أن سرطان الثدي أصبح من الأمراض القابلة للعلاج بنسب نجاح مرتفعة، سواء من خلال الجراحة أو العلاج الكيميائي أو الإشعاعي، مؤكدًا أن الخوف من العلاج لا يجب أن يكون سببًا في تعطيل رحلة الشفاء، خاصة مع أهمية المتابعة الدورية كل ثلاثة إلى أربعة أشهر، لا سيما في حال وجود تاريخ مرضي داخل الأسرة.

 خطورة على مسار علاج السرطان

وأشار أستاذ الحالات الحرجة إلى أن بعض الأعراض المصاحبة للعلاج الكيميائي، مثل زيادة إفراز اللعاب، وصعوبة البلع، والطعم المر في الحلق، وارتجاع المريء، تُعد أعراضًا شائعة ويمكن السيطرة عليها طبيًا، مؤكدًا أن ظهور الحموضة أو حرقة المعدة لا يعني تدهور الحالة أو خطورة على مسار علاج السرطان.

علاج الورم في مراحله المبكرة

وشدد موافي على أن التركيز الأساسي يجب أن ينصب على علاج الورم في مراحله المبكرة، لافتًا إلى أن مصر تضم نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين في علاج سرطان الثدي وأورام الجهاز الهضمي، ومؤكدًا أن التشخيص المبكر والمتابعة المنتظمة يمثلان حجر الأساس في تحقيق نتائج علاجية ناجحة وتحسين فرص الشفاء للمريضات.

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الاهلي

الموضوع قلب رسمي .. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

الرئيس السيسي

متسابق دولة التلاوة يؤم المصلين في صلاة الفجر بحضور الرئيس السيسي

البلح والزبيب

شعبة العطارة: أسعار البلح والزبيب في متناول الجميع قبل رمضان

ارشيفية

حسن عصفور: رابين دفع حياته ثمنا لفقرة مضمونها أن الضفة الغربية وقطاع غزة أرض فلسطينية

حسام موافي

حسام موافي: علاج سرطان الثدي أولًا.. والحموضة وارتجاع المريء أعراض يمكن السيطرة عليها

الجلوس الطويل يضر الأوردة ويزيد خطر الدوالي.. طرق وقاية بسيطة

كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى بخطوات بسيطة .. لذيذة وأطفالك هيحبوها

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

