حسام موافي: الافتخار بعدم إتقان الأبناء للغة العربية نقص في الفكر

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن اللغة العربية تُعد لغة جزء كبير من العالم، مشيراً إلى أنها اللغة الرسمية لعدد من الدول العربية الكبرى مثل السعودية، الجزائر، مصر، والسودان، ما يعكس أهميتها الثقافية والدينية والحضارية.

التحدث باللغة العربية

أكد موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك ظاهرة انتشرت مؤخراً تتمثل في افتخار بعض الأمهات بعدم قدرة أبنائهن على التحدث باللغة العربية، معتبراً هذا السلوك «نقصاً في الفكر والوعي».

استخدام اللغة العربية

أوضح أنه لا يعارض على الإطلاق تعلم اللغات الأجنبية، مشيراً إلى تجربته الشخصية في كلية الطب، حيث كانت جميع المواد تُدرس باللغة الإنجليزية دون استخدام اللغة العربية، مؤكداً أن تعلم لغة أو أكثر يُعد أمراً إيجابياً ومطلوباً.

وأضاف أن المشكلة تكمن في إهمال اللغة الأم، قائلاً إن افتخار بعض الأمهات بعدم تحدث أبنائهن بالعربية يُعد ابتعاداً غير مقصود عن الهوية والدين، متسائلاً: «هل سيصلي الطفل باللغة الإنجليزية أو الفرنسية؟».

الحفاظ على اللغة العربية

واختتم موافي حديثه بالتأكيد على أن الطفل لا ذنب له في هذا الأمر، محملاً الأسرة مسؤولية الحفاظ على اللغة العربية إلى جانب تعليم اللغات الأجنبية، باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من بناء الشخصية والهوية.