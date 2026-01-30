نجم بايرن ميونخ يعلن بقائه حتى نهاية الموسم

أعلن ليون جوريتسكا، لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، بقائه مع الفريق البافاري حتى نهاية عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم، وذلك رغم اهتمام العديد من الأندية الخارجية.

ويُعدّ جوريتسكا من أبرز لاعبي بايرن ميونخ منذ انضمامه إليه عام 2018، إذ شارك فيما يقارب 300 مباراة، متوجًا بستة ألقاب في الدوري الألماني، وكأسين ألمانيين، ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2020.

وذكرت تقارير أن أتلتيكو مدريد أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، لكن جوريتسكا، أكد بقاءه بعد مفاوضات "مضطربة" استمرت لأيام، أسفرت أيضًا عن وضوح في قراره.

وكتب جوريتسكا عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "على الرغم من تقديري الكبير لاهتمام الأندية العالمية الكبرى، فقد اتخذت قرارًا واضحًا بالبقاء مع بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم".

وتابع: "في الوقت نفسه، قررتُ أنا والنادي، بعد مناقشات مثمرة وبنّاءة، أن مسيرتنا الناجحة معًا ستنتهي في الصيف".

وانضمّ لاعب الوسط الموهوب فنيًا إلى بايرن ميونخ قادمًا من شالكه عام ٢٠١٨، ليتحول إلى لاعبٍ نشيطٍ وفعّال، مُضيفًا قوةً وحضورًا إلى أسلوب لعبه.

وتألق تحت قيادة هانز فليك، إذ حقق بايرن ميونخ الثلاثية التاريخية في موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، مُشكّلًا ثنائيًا قويًا مع جوشوا كيميتش في خط الوسط.

وأثرت الإصابات والتغييرات الإدارية على مكانة جوريتسكا في الفريق، لكنه ظلّ لاعبًا محوريًا في غرفة الملابس، ولعب دورًا حاسمًا في المباريات الكبيرة.

وأضاف: "كما ذكرتُ سابقًا، حان الوقت أيضًا لبدء فصلٍ جديدٍ في مسيرتي الكروية، وكإنسان، لكن لا يزال أمامي الكثير لأفعله قبل ذلك".

واختتم: "لنبذل قصارى جهدنا معًا لضمان تحقيق أقصى قدر من النجاح هذا الموسم وفي كأس العالم، مع بايرن ميونخ ومع المنتخب الوطني! أنا متشوق لذلك!".

ويتصدر فريق بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني "البوندسليجا"، بعد 19 مباراة بفارق ثماني نقاط، كما تأهل إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.