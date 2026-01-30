إصلاح خط المياه العكرة بحدائق المعرض الدائم ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بـ مستقبل الإسماعيلية

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويواصل جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة تنفيذ أعمال الصيانة والتجميل بمختلف المناطق.

يأتي ذلك تحت إشراف العميد عفت راغب، مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، وبرئاسة المهندسة تغريد أبو السعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية.

قام جهاز التطوير والتجميل بإصلاح خط المياه العكرة بحدائق المعرض الدائم، وذلك بتركيب ٥٠ متر مواسير بنطاق حي ثالث وتمت إعادة تشغيل المياه لري المسطحات الخضراء.

وفي سياق متصل، نفَّذ فريق عمل الجهاز أعمال صيانة الجزيرة الوسطى بمدينة المستقبل من الكوبري حتى نهاية عمارات مبارك والتعاونيات، وذلك بالتنسيق مع مركز ومدينة أبوصوير ومدينة المستقبل، إلى جانب رفع مخلفات المسطحات الخضراء على مساحة تُقدر بـ ٤٠ فدانًا؛ حفاظًا على المظهر الجمالي للمنطقة.

وأوضحت المهندسة تغريد أبو السعود أنه تمت زراعة أحواض من الزهور والشتلات بإدارة مرور الإسماعيلية، وزراعة عدد من الأشجار المثمرة من الليمون والبرتقال والزيتون داخل المكان وخارجه.

وأكدت رئيس جهاز التطوير والتجميل أن أعمال التطوير والتجميل تسير وفق خطة عمل منظمة، تستهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء، وتعزيز المظهر الجمالي والحضاري لمحافظة الإسماعيلية.