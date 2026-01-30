النائب سيد عبد الجليل يلتقي بأهالي قرية الوادي الأخضر بالإسماعيلية ويعقد حوارا مفتوحا

أجرى النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، زيارة ميدانية إلى قرية الوادي الأخضر بمركز ومدينة القصاصين.

التقى عبد الجليل كبار عائلات الوادي الأخضر وجموع من الأهالي، وسط أجواء من المودة والتقدير المتبادل.



خلال اللقاء، حرص النائب سيد عبد الجليل علي مناقشة أهم الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالخدمات والمرافق.

وفتح النائب سيد عبد الجليل باب الحوار لاستقبال مقترحات الأهالي.

واعرب عبد الجليل، عن سعادته بزيارة قرية الوادي الاخضر وما لمسه واطلع عليه من كرم ضيافة الأهالي وحسن الاستقبال ، راجيًا من الله تعالى أن تحقق الأهداف المرجوة من الزيارة في خدمة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المجتمعية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات أهالي قرية الوادي الجديد من المشروعات الخدمية والعديد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور.