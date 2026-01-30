قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة القوة الضاربة في تدريبات الزمالك استعدادا للمصري بـ الكونفدرالية
رئيس لجنة إدارة غزة : فتح معبر رفح في الاتجاهين الاثنين المقبل
انتقال حمزة عبدالكريم لـ برشلونة قانوني | موقف الأهلي من الإعارات الخارجية
رونالدو يقترب من الهدف 1000 .. هل تتحقق المعجزة فى مونديال 2026؟
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة يانج أفريكانز
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 30-1-2026 والجرام يرتفع دينارين في أسبوع
بالرابط .. خطوات والأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2026 اونلاين
السيد البدوي : سأدعو لمؤتمر صحفي أعتذر فيه للشعب المصري عن تراجع دور الوفد
حسام موافي يحذر من استخدام هذه الأدوية بدون روشتة طبية.. فيديو
حسام موافي: هذه الأمراض تعرف بالتحليل المعملي.. فيديو
أبو الغيط من نيودلهي : لا سلام دون إنصاف فلسطين ووقف انتهاكات الاحتلال
مش دي النهاية | ناقد رياضي يكشف مفاجأة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة أن قيام الأجداد برعاية أحفادهم قد يكون له تأثير إيجابي مباشر على صحة الدماغ، ويساعد في إبطاء تراجع الذاكرة والقدرات الذهنية مع التقدم في العمر، خاصة لدى الجدات.

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

وأجريت الدراسة على آلاف كبار السن في إنجلترا، أشارت إلى أن الأجداد المشاركين في رعاية الأحفاد يتمتعون بمستوى أفضل من التفكير والذاكرة مقارنة بغيرهم.

واعتمد الباحثون على بيانات الدراسة الطولية الإنجليزية للشيخوخة (ELSA)، التي تتابع الحالة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر.

وشملت الدراسة 2,887 جدًا وجدة، وقد خضع المشاركون لاستبيانات واختبارات إدراكية ثلاث مرات بين عامي 2016 و2022، وتم سؤالهم عما إذا كانوا قد قدموا رعاية لأحفادهم خلال العام السابق، وعدد مرات الرعاية ونوعها.

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

وقدّم الأجداد معلومات تفصيلية عن أشكال رعاية الأحفاد، والتي شملت بقاء الأحفاد ليلًا في منازلهم
رعايتهم أثناء المرض، واللعب والخروج معهم، والمساعدة في أداء الواجبات المدرسية، وتوصيلهم إلى المدرسة والأنشطة، وإعداد الوجبات، واختبارات الذاكرة والتفكير.

وخضع المشاركون لاختبارات معرفية لقياس القدرات الذهنية، من بينها اختبار الطلاقة اللفظية وتسمية أكبر عدد ممكن من أسماء الحيوانات خلال دقيقة واحدة، واختبار الذاكرة.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن الأجداد الذين شاركوا في رعاية أحفادهم سجلوا درجات أعلى في اختبارات الذاكرة والطلاقة اللفظية، والجدات على وجه الخصوص أظهرن تباطؤًا ملحوظًا في التدهور المعرفي بمرور الوقت.

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

وظهرت الفائدة بغض النظر عن عدد مرات الرعاية أو نوع الأنشطة، والأجداد ذوو القدرات الذهنية الأعلى كانوا أكثر مشاركة في أنشطة متنوعة مثل: مساعدة الأحفاد في الواجبات.

وقالت فلافيا تشيريتشيس، الباحثة الرئيسية من جامعة تيلبورغ في هولندا:
“ما لفت انتباهنا هو أن مجرد كون الجد أو الجدة مقدمًا للرعاية كان أكثر أهمية لصحة الدماغ من عدد مرات الرعاية أو طبيعة الأنشطة نفسها.”

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

وأضافت، أن النتائج تشير إلى أن التجربة العامة لرعاية الأحفاد، وليس التفاصيل الدقيقة لها، هي العامل الأهم في دعم القدرات الذهنية.

وأشارت الباحثة إلى ضرورة إجراء دراسات إضافية تأخذ في الاعتبار طبيعة البيئة الأسرية، موضحة أن الرعاية الطوعية داخل أسرة داعمة قد يكون لها تأثير إيجابي. أما الرعاية التي يشعر فيها الأجداد بالضغط أو العبء، فقد لا تحقق الفوائد نفسها.

فوائد رعاية الأحفاد صحة الدماغ عند كبار السن الجدات والذاكرة التدهور المعرفي الشيخوخة الصحية دراسة عن الأجداد رعاية الأطفال وكبار السن صحة العقل الوقاية من الزهايمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

القولون العصبي

ممنوع الاستخدام نهائياً ..سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي

ترشيحاتنا

نيافة الأنبا صليب

الأنبا صليب يرسم 27 شماسًا جديدًا بميت غمر لدعم الخدمة القروية

من ورشة قوة العرائس المتحركة ودورها في دعم الأطفال

شاهد قوة العرائس المتحركة في دعم الصحة النفسية للأطفال .. ورشة للقومي للإعاقة

نقابة المحامين

غدا.. انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

بالصور

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

فيديو

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

إمام عاشور

أزمة خلف الكواليس في واقعة هروب إمام عاشور.. تعرف عليها

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد